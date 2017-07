Lukaku è già super, poi Rashford: lo United piega il City 2-0

L'acquisto principe di questa sessione di calciomercato del Manchester United non tradisce le attese ed è già decisivo. Nel match d'esordio dei Red Devils nella International Champions Cup 2017, il belga (prelevato nelle scorse settimane per 85 milioni di euro dall'Everton), ha siglato uno splendido gol, quello che di fatto ha aperto le strade alla vittoria del Man City. Complice, va specificato, una maldestra uscita del portiere Ederson (ex Benfica, pagato a sua volta 40 milioni di euro). Il raddoppio di Rashford (assist di Mkhitaryan), giunto al 39', esattamente due minuti dopo la rete di Lukaku, ha poi chiuso definitivamente la contesa.

United con la formazione tipo

Guardiola ha schierato il Man City con una formazione ampiamente rimaneggiata, nella quale però c'erano il neo acquisto Walker e i veterani Aguero, De Bruyne, Sterling, Fernandinho e Yaya Tourè. Mentre Mourinho ha presentato il suo United con l'ipotetica formazione titolare: De Gea tra i pali, poi Valencia, Lindelof, Smalling, Blind, a centrocampo Pogba ed Herrera, sulla trequarti Rashford, Mkhitaryan e Lingard, a sostegno dell'unica punta Lukaku. Un tempo, il secondo, per Matteo Darmian, mentre Martial, obiettivo di mercato dell'Inter, è entrato al 62'. La girandola di cambi nella ripresa non ha modificato la situazione e il punteggio: il Manchester United ha fatto suo il primo derby della stagione. Mou sorride già, per Guardiola tanto lavoro da fare.