Montella: "Esclusione di Bacca dettata dal mercato, col Craiova non partirà"

"Oggi ho visto una squadra più convinta e più corta sul campo. Abbiamo affrontato anche i duelli con grande determinazione: sono molto soddisfatto". Con queste parole il tecnico del Milan Vincenzo Montella in conferenza stampa ha commentato il rotondo successo ottenuto contro il Bayern Monaco (4-0) nell'amichevole di Shenzhen. "In questa fase della stagione è veramente difficile preparare queste partite e, paradossalmente, puoi arrivarci meglio giocando una gara ogni due giorni. La cosa che mi è piaciuta maggiormente è stata la capacità della squadra di mettere in pratica le poche cose che sono riuscito a proporre fino ad ora - ha proseguito - Abbiamo il dovere di essere competitivi per tutte e 3 le competizioni: Serie A, Europa League e Coppa Italia. Quindi la nostra preparazione è in funzione di ciascuno di questi obiettivi stagionali".

In merito all'esclusione di Bacca Montella ha rivelato che:

" sta bene a livello fisico, è rimasto fuori per scelta tecnica. Siccome non ho intenzione di farlo partire dall'inizio nella gara di giovedì abbiamo scelto di non portarlo neanche in panchina - ha confermato - Questa decisione è dettata anche dal mercato. Renato Sanches? Non parlo di un calciatore di un'altra squadra. Ma sicuramente è un ragazzo di prospettiva e di qualità, visto l'investimento che ha fatto il Bayern per averlo "

In chiusura l'allenatore rossonero ha parlato dell'accoglienza ricevuta in Cina dalla squadra. "Devo dire che pensavo che fosse popolare il Milan in Cina, ma non pensavo così. Faccio i complimenti al pubblico cinese di fede rossonera per la compostezza e la passione con il quale ci hanno sostenuto - ha concluso - Speriamo di ritrovarli presto".