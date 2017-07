Muller risveglia il Bayern: 3-2 al Chelsea nel giorno dell'esordio di Morata

Dopo la batosta subita dal Milan, il Bayern Monaco di Ancelotti si rialza e batte il Chelsea di Antonio Conte per 3-2. Bavaresi scatenati in apertura della gara valida per l'International Champions Cup, con la rete di Rafinha e la doppietta di Thomas Muller, tutte arrivate nei primi 27 minuti. Sul finire di primo tempo Marcos Alonso accorcia le distanze per i Blues, mentre la rete del definitivo 3-2 è arrivata al minuto 85 con Batshuayi. Da segnalare, al 63esimo, l'esordio di Alvaro Morata, alla prima apparizione con la maglia dei Blues.

