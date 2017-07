Spalletti promuove l'Inter: "Squadra equilibrata, con le giuste distanze"

Abbiamo vinto 1-0 e avremmo potuto fare anche altri gol, ma ciò che più conta in campo è l'equilibrio, così come la capacità di mantenere le giuste distanze tra i reparti e tra i singoli calciatori". Luciano Spalletti esprime soddisfazione nell'analizzare il successo sul Lione nell'amichevole di Nanchino. "Si difende attaccando e quando si prende palla bisogna star stretti per palleggiare meglio. Oggi, soprattutto nel secondo tempo, ho visto tutte queste cose", ha commentato il tecnico nerazzurro. "Dal mio punto di vista, è questo il miglior risultato. Ormai nel calcio moderno si va all'allenamento e si lavora con la palla, e il giorno dopo si gioca. In questo sport, se c'è un modo per recuperare, è mantenere il possesso palla durante il match".

I nerazzurri si trasferiranno a Singapore, dopo i giorni trascorsi in Cina: "Oggi c'erano moltissime persone allo stadio, che hanno mostrato tantissimo calore a apprezzamento per quello che hanno visto in campo", ha sottolineato Spalletti. "Voglio evidenziare l'entusiasmo del pubblico cinese per il calcio. Ho trovato una accoglienza e una passione incredibili, questo sport qui potrà radicarsi sempre più. Ora - ha aggiunto - comprendo meglio le motivazioni che spingono tanti investitori cinesi a occuparsi di calcio, dato l'entusiasmo che si respira da queste parti".