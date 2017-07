Spalletti: "Vittoria che fa bene al gruppo. Perisic? Vorrei tenerlo con me perché è forte"

" "L'Inter deve avere voglia di giocare contro avversari di questo livello: oggi abbiamo vinto contro il Bayern Monaco ma c'è ancora molto da crescere". "

Luciano Spalletti non si esalta dopo il brillante successo contro il Bayern Monaco nel terzo impegno dell’International Champions Cup a Singapore. Il tecnico toscano non nasconde la soddisfazione per certi aspetti soprattutto nello spirito del pressing…

" "Abbiamo fatto bene, siamo stati molto bravi nel tenere le distanze tra i reparti e nella nostra capacità di aggredire. Nel secondo tempo, a voler essere pignoli, siamo stati forse meno bravi nel palleggio.Per fare prestazioni importanti bisogna mettere in campo tante qualità. Contro squadre come il Bayern o metti tutte le componenti che servono oppure diventa difficile pensare di fare risultato. Vincere le partite ti fa stare meglio, aiuta a sorridere: nel calcio serve anche questo per fare bene. Essere sicuro del proprio lavoro aiuta a fare sempre meglio la volta successiva. I giocatori sanno che non dico bugie, ho trovato un gruppo di bravi ragazzi che, a mio parere, può crescere ancora molto". "

Se Eder non ha fatto rimpiangere il capitano Mauro Icardi (ancora ai box per il problema all’adduttore di cui soffre da maggio), contro il Bayern in tanti hanno notato i progressi di Joao Mario che nel 4-2-3-1 di Spalletti potrebbe anche anche ritagliarsi un posto alla Nainggolan

" Joao Mario come Nainggolan? Tutti i campioni hanno caratteristiche diverse ma, se sono campioni, sanno comunque far la differenza. Radja gioca più sugli strappi mentre Joao è più bravo nel palleggio e nello stretto. Perisic? Lo conosco bene, tutti lo conoscono. Per me il discorso è sempre lo stesso nei suoi confronti. È forte, è un nostro giocatore e lo vorrei tenere con me, poi bisognerà considerare anche il parere della società e del giocatore. "

Eder: "Straordinario l’impatto di Spalletti sul gruppo"

Anche il mattatore dell’amichevole Eder si gode un successo prestigioso che fa capire come la strada intrapresa sia quella giusta…

" Si tratta di partite di preparazione ma siamo soddisfatti perché abbiamo vinto contro una grande squadra come il Bayern. Stiamo facendo un buon lavoro e vogliamo continuare così in vista del campionato. Luciano Spalletti ha avuto un impatto molto positivo, è un allenatore esperto che ha fatto benissimo alla Roma, dobbiamo seguirlo per ottenere i risultati che vogliamo. Dobbiamo arrivare preparati alle partite importanti. Segnare è sempre bello ma per ora serve capire cosa vuole il mister, i concetti di gioco, poi decide lui come e dove mettermi. Lavoriamo insieme da 15 giorni ed è normale migliorare giorno dopo giorno. Ci stiamo allenando bene e ad alta intensità, analizzeremo quello di buono e meno buono che abbiano fatto. "