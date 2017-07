A Cuba l'ennesimo trionfo di un allenatore italiano: Lorenzo Mambrini e quel titolo giurato a Fidel

L'onda lunga dei tecnici italiani campioni all'estero, sembra proprio non volersi esaurire. Ricapitolando: dopo Claudio Ranieri al Leicester, si sono susseguiti i successi di Antonio Conte al Chelsea, Carlo Ancelotti al Bayern Monaco, Massimo Carrera allo Spartak Mosca in Russia, Marco Rossi alla Budapest Honvéd, Roberto Bordin e il suo "double" moldavo con lo Sheriff Tiraspol. Nella storia è entrato anche Lorenzo Mambrini, ex allenatore a livello dilettantistico, emigrato tre anni fa a Cuba ed ora protagonista di un leggendario titolo sulla panchina del Santiago, il primo in assoluto per il club in 102 anni di esistenza del campionato nazionale.

Un titolo storico, promesso a Fidel

Già, Santiago, proprio la città di Fidel Castro e della Revolucion: "A fine novembre, davanti alla sua tomba, giurai che avrei portato il titolo calcistico nazionale per la prima volta nella sua amata città e così ho fatto", ha spiegato lo stesso Mambrini ad Eurosport in un italiano che lascia sempre più spazio allo slang ispanico-caraibico, acquisito nei suoi tre anni di permanenza su quell'isola di cui ha assorbito tutto: cultura, mentalità, cocciutaggine, orgoglio. Un infinito orgoglio:

" Tre anni fa, appena arrivato - prosegue il tecnico originario di Città di Castello - mi sono seduto sulla panchina del Guanabacoa, squadra minore della periferia de L'Avana. Poi sono stato chiamato come assistente al Santiago. Portammo la squadra dalla seconda alla prima divisione e quest'anno sono stato promosso a capo allenatore dal partito comunista che controlla il club. Da lì è iniziata un'avventura fantastica. "

Che, di fatto, si è tradotta nella conquista del titolo con un turno di anticipo (dopo il 2-1 sul Ciego de Avilia) e da formazione imbattuta del torneo. Per buona pace del Villa Clara, la "Juventus di Cuba", per titoli conquistati.

Cuba, Santiago: la tomba di Fidel Castro (LaPresse)LaPresse

La chiusura di un cerchio

Quasi a chiudere un cerchio, calcolando il peso specifico del Santiago in quella realtà calcistica, Mambrini ha di fatto replicato a Cuba l'impresa che Claudio Ranieri ha portato a compimento in Inghilterra col Leicester City. Si dice sempre, in questi casi, "fatte le debite proporzioni", in realtà...

" Vincere è difficile ovunque: dipende dal contesto e dal materiale che hai a disposizione. La nostra impresa è stata sottolineata dal presidente Fifa Gianni Infantino e questo ci riempie di ulteriore onore. Vedo ex giocatori di altissimo livello fallire alla prima esperienza da allenatori e gente come Maurizio Sarri rivoluzionare il calcio dopo una vita a fare la gavetta: questo significa che questo mestiere è diverso da quello del calciatore. Sono richieste capacità diverse, studio, preparazione, impegno. "

Il tecnico italiano Lorenzo Mambrini, festeggia il primo, storico titolo nazionale del Santiago del Cubafacebook

Un tifernate a Cuba. E le voci da prossimo ct

Tutte doti che Mambrini ha dimostrato di avere e che ora, pare, potrebbe addirittura mettere a disposizione della nazionale cubana, da ct prossimo a sostituire l'attuale tecnico Raúl Mederos. Panchina su cui si sedette anche, negli anni '90, l'allenatore reggiano Gioavnni Campari, scomparso lo scorso 7 ottobre. "Ha donato alla squadra quella mentalità vincente tipica degli italiani", è il mantra ripetuto dagli organi di stampa cubani, esaltati dai gol dei vari Pablo Ramón Labrada, Rolando Abreu ed Eddy Olivares, ragazzi da cui Mambrini ha tirato fuori l'impossibile e che ora si "stracciano le vesti" per ringraziarlo.

Dalla squalifica (in Italia) al miracolo nell'ormai "sua" Ciudad Rebelde

E dire che, l'approdo a Cuba dell'allenatore tifernate era giunto dopo una squalifica di oltre 3 anni (poi ridotta a 18 mesi da Tnas) per una presunta combine quando ancora era alla guida del Valfabbrica (Promozione umbra) nella stagione 2012-2013. La nuova vita di Mambrini, però, sta nella festa dedicatagli per tutta la notte dall'ormai "sua" Ciudad Rebelde:

" Siamo arrivati a Santiago a bordo di un pullman scoperto dopo aver fatto nuovamente vita alla tomba di Fidel. Ad attenderci, una folla pazzesca, neanche avessimo vinto la Champions League. E' il calore dei cubani. Io stesso, ormai, vengo considerato un cubano. Ma l'orgoglio italiano, posso dire, non muore mai... "