Acquisti e cessioni: il punto sulle 7 sorelle d'Europa, chi si è già rinforzato e chi aspetta...

Real Madrid

Inevitabile partite dalla squadra bi-campione d’Europa in carica, anche perché da Madrid sono di fatto partiti tutti gli affari più interessanti fin qui di questo calcio mercato. Lo strapotere del Real Madird si è visto oltre che sul campo anche in questa fase di mercato, con i Blancos capaci di incassare (a oggi) quasi 100 milioni per delle “riserve”. Fatta per Morata al Chelsea (80 milioni), fatta per il prestito di James al Bayern (10 milioni + eventuali 35 tra due anni se il Bayern deciderà di incassare), quasi fatta per Danilo al City sulla base di 30 milioni. Insomma, una tesoretto mica da ridere per il secondo club più ricco del mondo che inevitabilmente, a questo punto, proverà a piazzare il classico botto. Considerando che a Madrid sono già arrivati il terzino sinistro classe ’97 Theo Hernandez (30 milioni) e il centrocampista Dani Ceballos (17 milioni), è lecito pensare che gli sforzi saranno concentrati soprattutto sul reparto offensivo. Cristiano e Benzema non sono più due giovanotti di primo pelo, e nonostante il loro strapotere sia apparso evidente a Madrid si pensa il futuro. Kylian Mbappé è il nome che il Real Madrid proverà a portarsi a casa da qui a fine agosto. Vediamo se il muro eretto dal Monaco già col PSG più di un mese fa riuscirà a reggere ancora.

ACQUISTO PREZZO CESSIONE PREZZO Theo Hernandez (Atletico) 30M Fabio Coentrao (Sporting) Prestito Dani Ceballos (Betis) 17M James Rodriguez (Bayern) Prestito (10M)

Barcellona

Fin qui uscite “minori” e 3 ingressi per tamponare un reparto difensivo che aveva bisogno di essere un po’ svecchiato. Ecco dunque spiegati i 30 milioni al Benfica per il terzino destro Nelson Semedo e i 5 alla Fluminense per il centrale classe ’95 Marlon. Dal Milan – via Everton – è poi rientrato Deulofeu, ma la grande mossa che il Barcellona dovrebbe provare a fare è in mezzo al campo. Gli anni passano infatti anche per un genio come Andres Iniesta, così come il fido Sergi Busquets. Ecco perché il tentativo di assalto – fallito – a un nome come Marco Verratti. Difficile trovare qualcuno degno di nota in quel ruolo – e da qui anche i problemi della Juventus – e dunque per il Barcellona il no del PSG resterà uno “sgarbo” difficile da digerire. Certo, le cose potrebbero cambiare se nelle casse Blaugrana – non che ce ne sia particolarmente bisogno – dovessero entrare proprio i 222 milioni della clausola rescissoria di Neymar che i parigini sembrano disposti a pagare. Un fronte caldissimo quello su questa tratta, con la proprietà qatariota che sembra essersi legata al dito i tentativi fatti su Verratti e che vuole lavare sul mercato l’onta subita in quel 6-1 in Champions League. Da questo punto di vista Sport – quotidiano catalano – con questa prima pagina sembra voler preparare il terreno a una cessione del brasiliano. Al di là dei denari comunque è in mezzo al campo che il Barcellona proverà a rinforzarsi. Resta da capire con quale altro profilo...

ACQUISTO PREZZO CESSIONE PREZZO Nelson Semedo (Benfica) 30M Tello (Betis) 4M Deulofeu (Eveton) 12M Mathieu (Sporting) gratis Marlon (Fluminense) 5M

Bayern Monaco

Sostanzialmente la squadra di Ancelotti è già a posto. Süle e Rudy sono arrivati dall’Hoffenheim per rinforzare il riparto difensivo che ha salutato Lahm, il primo per 20 milioni (centrale) il secondo a parametro zero per rinforzare òa mediana priva di Xabi Alonso. Chiaramente gli acquisti principe sono stati Tolisso (40 milioni) dal Lione, sempre come rinforzo a centrocampo e James Rodriguez, strappato in 5 minuti con l’accordo al Real Madrid. Insomma, Ancelotti è coperto in tutti i reparti e se si considera che potrebbe arrivare anche Goretzka (con cui il Bayern a già un accordo e va in scadenza con lo Schalke 04 l’anno prossimo), ogni discorso è fatto. Resta da capire il ruolo di Muller – scontento del poco utilizzo – e se il Bayern vorrà arrivare a un vice-Lewandowski. In quel caso comunque si guarderebbe a un profilo “minore”.

ACQUISTO PREZZO CESSIONE PREZZO Tolisso (Lione) 41,5m Douglas Costa (Juventus) 6M (+40) Sule (Hoffenheim) 20 James Rodriguez (Real) 10M (+35) Rudy (Hoffenheim) gratis

James Rodríguez und Corentin TolissiGetty Images

PSG

La bocca di fuoco sul mercato ancora deve scatenarsi, ma l’arrivo di un giocatore di esperienza come Dani Alves fa capire piuttosto chiaramente quali vogliano essere le ambizioni nella prossima stagione: fare il salto di qualità in Europa. Per questa ragione a far rumore più che gli acquisti è stata la grande resistenza di Nasser Al-Khelaïfi, che ha fatto capire – ancora una volta – in tutta Europa che il PSG non vende i suoi pezzi pregiati. E così come in passato aveva vinto le battaglie con Ibra, Cavani e Thiago Silva – tutti rimasti a Parigi o rimasti finché non è scaduto il contratto – così ha fatto anche con Verratti, mantenendo un asset fondamentale della squadra. A Parigi dunque ora si guarda al futuro e lo smacco il PSG proverà a farlo proprio al Barcellona con Neymar. La disponibilità economica per pagare la clausola rescissoria è già stata confermata, se troverà l’accordo col giocatore – si parla di 30 milioni all’anno! – potremmo assistere a un colpo clamoroso (dopo che il PSG aveva trovato la porta chiusa per Mbappe). Oltre a quello ad Emery è già stato garantito un rinforzo sulla corsia difensiva di sinistra con l’arrivo dalla Real Sociedad di Yuri Berchiche. Se non perdono Matuidi in mezzo al campo, anche il PSG può dirsi al completo già ora.

ACQUISTO PREZZO CESSIONE PREZZO Yuri Berchiche (Real Sociedad) 16M Maxwell ritiro Dani Alves gratis

Chelsea

Prima il rinnovo con adeguamento contrattuale per Antonio Conte, poi un colpo per reparto con Caballero (secondo portiere al posto di Begovic), Rüdiger, Bakayoko, e – finalmente – Alvaro Morata. Conte è stato accontento con la punta che tanto aspettava e la campagna acquisti del Chelsea può definirsi più che buona. A dirla tutta mancherebbe qualcosina sempre in attacco, dove di fatto la partenza di Costa – data per scontata – lascerebbe sulle spalle di Morata l’intero peso offensivo, specie se consideriamo che alla fine in questo momento in quel ruolo ci sarebbe solo Michy Batshuayi. Da considerare infatti c’è la lunga stagione inglese – con due coppe – e l’impegno europeo di Champions League. Oltre a ciò potrebbe essere necessario ai Blues un jolly da utilizzare – sempre a livello offensivo – al posto di Pedro e Hazard. Dunque un profilo per l’attacco è ciò che ancora manca.

ACQUISTO PREZZO CESSIONE PREZZO Alvaro Morata (Real Madrid) 80M Ake (Bounemouth) 23M Bakayoko (Monaco) 40M Begovic (Bournemouth) 11M Rüdiger (Roma) 35M Nathaniel Chalobah (Watford) 6M Caballero (City) gratis Terry (Aston Villa) gartis

Manchester City

Ederson in porta, Bernardo Silva in mezzo al campo, Kyle Walker in fascia e probabilmente anche Danilo dal Real Madrid. A vederla così è quasi già fatta per il Manchester City di Guardiola che ha gia speso la bellezza di 141 milioni di euro per i tre acquisti sopra citati, a cui andrebbero aggiunti gli aventuali 30 di Danilo. In tutto ciò però manca l’ultimo rinforzo in attacco, specie se si considera la partenza del poco utilizzato Nolito e la quasi sicura uscita di Kelechi Iheanacho. City dunque proverà a intervenire lì e il nome caldo è quello di Alexis Sanchez, ma resta da capire quanto – e se – Wenger vorrà scendere a compromessi (lo perderebbe a zero tra un anno). Guardiola riparte da un piccola nuova rivoluzione nella fase di costruzione di gioco che passerà inevitabilmente dai piedi educatissimi di Bernardo Silva, ma anche dalla vena di due certezze come Silva e Aguero.

ACQUISTO PREZZO CESSIONE PREZZO Walker (Tottenham) 51M Nolito (Siviglia) 9M Bernardo Silva (Monaco) 50M Zabaleta (West Ham) gratis Ederson (Benfica) 40M Caballero (Chelsea) gratis

Kyle WalkerDR

Manchester United

Anche sull’altra sponda di Manchester pare già quasi tutto fatto. Due acquisti miratissimi come il centrale difensivo svedese Victor Lindelöf dal Benfica e il bomber Romelu Lukaku a sostituire lo svincolato Ibrahimovich. Due cartellini che sono costati al ManU la bellezza di 120 milioni di euro in tutto, ma per il club più ricco del mondo pare quasi un’estate irrisoria. Allo United resta solo da capire come arrivare a Perisic, con Martial che alla fine Mourinho vorrebbe provare a trattenere ancora un anno (nonostante l’esplosione ormai evidente di Marcus Rashford e il probabile poco spazio se consideriamo anche i vari Mata, Mkhitaryan e Linagrd). Il resto è una rosa completa, a cui forse mancherebbe un regista puro in mezzo al campo da utilizzare al posto del duo Herrera-Carrick, ma che per carenza di reali soluzioni – discorso analogo a quanto fatto per il Barcellona – probabilmente alla fine resterà tale.