Antonis Nikopolidis, da campione d'Europa ad allenatore per i rifugiati

Antonis Nikopolidis, ex portiere della nazionale greca, è stato campione europeo nel 2004, è il direttore tecnico di "Hope Refugees FC", la squadra che porta un po 'di speranza ad un gruppo di rifugiati in Grecia.

Tre volte alla settimana, 24 giovani profughi lasciano i centri di accoglienza di Atene, dove vivono in attesa di essere reinsediati in un altro paese europeo, per allenarsi con il club "Speranza".

E alla guida di questa squadra c'è una vera e propria leggenda, Antonis Nikopolidis, il portiere di quella selezione greca che grazie alla sapiente guida di Otto Rehhagel fu in grado di compiere una delle imprese più grandi della storia del calcio mondiale, vincendo Euro 2004 dopo aver battuto a Lisbona il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

" Quando mi è stato offerto questo lavoro ho accettato perché mi fa sentire la gioia che un team di persone che soffrono "

Perchè lo fa? Forse anche perché i suoi antenati erano dei rifugiati, provenienti dalla costa turca del Mar Nero che giunsero in Grecia intorno al 1920.

