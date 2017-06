Argentina: il Boca Juniors è campione per la 32a volta, davanti alla tv

Il Boca Juniors festeggia il suo titolo n. 32 seduto davanti alla tv: sì perché è il successo del San Lorenzo contro il Banfield (1-0) arrivato nella notte a regalare la certezza matematica Xeneizes, che devono ancora giocare la loro penultima partita della stagione e hanno 5 lunghezze di vantaggio sui diretti rivali, a cui ne manca una soltanto.

Ecco quindi giocatori e tecnici festeggiare in maniera smodata il gol siglato da Fernando Bellusci al minuto 56 di San Lorenzo-Banfield dal ritiro di Bahia Blanca, dove questa sera è in programma il match con l'Olimpo: che ora si trasformerà in una passerella per Guillermo Barros Schelotto - al primo trofeo da allenatore dopo essere stato giocatore simbolo del Boca, con cui ha conquistato 6 titoli - e il resto della squadra.

Per il Boca, dicevamo, si tratta del 32° successo, quattro in meno degli eterni rivali del River Plate: si corona una stagione da sogno, nella quale gli Xeneizes hanno perso solamente 3 delle 28 partite disputate, chiudendo con il miglior attacco (58 gol finora), la seconda miglior difesa (22) e il capocannoniere del campionato (Benedetto, 18 centri). Oggi la trasferta con l'Olimpo, poi contro l'Union domenica alla Bombonera sarà festa vera.