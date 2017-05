Campionesse tra i maschi: la favola AEM Lleida, che ha riscritto la storia del calcio

La loro storia ha già fatto il giro del mondo. Ed è figlia, sostanzialmente, di una rivoluzione culturale che in Italia non possiamo che sognare. Non per la solita retorica secondo cui "l'erba del vicino (in questo caso la Spagna, pardon, la Catalogna) sia sempre più verde", bensì perché - sotto sotto - da noi ammettere una qualsiasi "superiorità femminile" è considerato sbagliato, offensivo, umiliante. Ditelo a quelle dell'Aem Lleida la squadra femminile composta da ragazze comprese tra i 12 e i 14 anni che ha vinto - anzi, stravinto - la Liga di Segunda Infantil Masculina. Sì, queste ragazze hanno vinto un campionato maschile, scrivendo la storia del calcio. Una di quelle storie che rimarrà indelebile per il peso di un primato simile. Oggi queste ragazze, si godono i riflettori mediatici di tutto il mondo. Anche (per dire) del New York Times.

(Stra)Vincitrici del campionato... maschile

Com'è stato possibile il raggiungimento di un simile traguardo, vien da chiedersi? La Catalogna è terra di idee, sperimentazioni, scommesse culturali, rivoluzioni. Nella società e nel calcio: è stato il loro allenatore, mister Dani Rodrigo, ad avere, un giorno di tre anni fa, l'intuizione di iscrivere queste ragazze al campionato provinciale maschile. Una scelta originata da motivi economici: l'alternativa "tradizionale" sarebbe stata, infatti, iscrivere la squadra al campionato femminile, ma regionale, il che avrebbe portato in dote trasferte lunghe e dispendiose.

La rosa al gran completo dell'AEM Lleida, la formazione giovanile femminile che ha vinto il campionato di pari età... maschile, in Catalogna. Qui, mentre festeggia il successo insieme a mister Dani Rodrigofacebook

Specie per un club le cui casse sono sempre state piuttosto scarne. Come fare, però, per disputare un torneo competitivo, in grado di impegnare per davvero queste ragazzine terribili che con la palla tra i piedi miglioravano un allenamento dopo l'altro? Semplice, farle competere coi maschi di pari età. Di livello provinciale, ma pur sempre giovani uomini che giocano a calcio.

Sognando Messi: numeri da record e, là davanti, l'immensa Andrea Gómez

" "All'inizio, quando proposi l'idea, i genitori delle ragazze mi presero per pazzo - spiega a Eurosport Italia mister Dani Rodrigo -, ma una volta convinti, riuscimmo a partire col progetto. Nei primi due anni, la squadra aveva chiaramente bisogno di essere rodata: spesso perdevamo, ci prendevano in giro, ci deridevano. Da quando abbiamo cominciato a vincere, però, tutto ciò è andato a scemare". I numeri messi in fila dall'AEM Lleida, durante quest'ultima stagione trionfale, sono pazzeschi: "Ventuno vittorie, 4 pareggi e solo una sconfitta - scandisce il tecnico con un certo orgoglio, quello di chi sa di aver portato a compimento un eccezionale lavoro a lungo termine -. A fronte di 37 gol subiti, ne abbiamo realizzati ben 109, praticamente una media di 4 a partita, e la nostra punta di diamante, Andrea Gómez si è laureata ha vinto la classifica marcatori con 47 centri. E' stato tutto straordinario. Il nostro segreto? Ne abbiamo tanti, oltre all'attacco c'è una gran difesa, composta dalle nostre Lore, Sofia, Marta, Helena, Ariadna, Joana, Ainhoa e un impianto di gioco su cui lavoriamo, da tre anni, ogni giorno. Le ragazze ti concedono maggiore attenzione, hanno più fame di vittorie, si applicano come meglio non potrebbero e, nei contrasti, entrano più decise". Sembra la descrizione del Barça: "In effetti, conclude mister Dani Rodrigo - per noi è fonte di profonda ispirazione". "

Le luci della ribalta e la raccolta fondi

Oggi la squadra, come detto, è impegnata coi riflettori della ribalta. Che, necessariamente, devono rimanere accesi. La sezione femminile del club, non naviga (meglio, non ha mai navigato) in buone acque, dal punto di vista finanziario. Attraverso l'applicazione online "GoFundMe", si cercano fondi, sponsorizzazioni e quant'altro di utile per poter dare un futuro sereno a questo progetto stupendo:

" "Per ora non sta andando benissimo, in questo senso - conclude mister Dani Rodrigo a Eurosport Italia - ma confidiamo molto nella sensibilità di chi sa vedere attraverso gli occhi del futuro. E' questo che serve al calcio femminile di tutto il mondo per crescere. E' proprio la sensibilità della gente la miglior medicina alle discriminazioni". "