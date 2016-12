Chapecoense: arrivano altri due acquisti, nella notte il sorteggio della Libertadores

Due passi verso il futuro. Un futuro che porterà la Chapecoense a ripartire dopo il tragico schianto che ha decimato la squadra brasiliana e consegnato alla leggenda i 19 giocatori morti insieme allo staff del club e ai giornalisti presenti sull’aereo, e dovrà portare la dirigenza del Chape a ricostruire la rosa grazie all’aiuto dei club brasiliani e non, che si erano offerti di prestare gratuitamente alcuni giocatori allo sfortunato club, e stanno mantenendo le promesse.

Dopo l’arrivo del primo acquisto della nuova gestione targata Vagner Mancini (con l’ex-Gremio Rui Costa nel ruolo di ds), col difensore Douglas Grolli che è tornato a vestire la maglia dei guerrieri del Chape, nelle scorse ore la Chapecoense ha ufficializzato l’arrivo di altri due giocatori che andranno a rinforzare una rosa che potrebbe ritrovare (tra sei mesi) in gruppo anche Neto e Alan Ruschel.

Si tratta dell’esterno offensivo Dodò (classe ’94), che arriva in prestito gratuito dall’Atletico Mineiro dopo un periodo alla Figueirense, col club cedente che pagherà metà dell’ingaggio, e del portiere Elias: il giovane estremo difensore, classe ’95, arriva invece sempre a titolo temporaneo dalla Juventude, e molto probabilmente farà da secondo portiere del club. Due giovani talenti che arrivano, e uno che se ne va, con Hyoran che si è ufficialmente trasferito (come previsto) al Palmeiras, un altro dei club che potrebbe prestare giocatori alla Chapecoense, che ha ringraziato le altre società con un toccante video, e si appresta a ricevere il trofeo della Copa Sudamericana nella tarda serata odierna.

" Chape agradece aos clubes Brasileiros. Somos muito mais que onze. https://t.co/uKF6K55OYA via @YouTube — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 20 dicembre 2016 "

Alle 20 brasiliane, infatti, durante la cerimonia per il sorteggio della Libertadores, il Chape riceverà la coppa assegnata dalla CONMEBOL dopo il tragico incidente, e nel contempo conoscerà anche le sue avversarie in quella che sarà la prima partecipazione alla Copa Libertadores nella storia della Chapecoense, il club che aveva effettuato una scalata memorabile negli ultimi 6 anni, fino alla finale della Copa Sudamericana. I brasiliani saranno in quarta fascia e potrebbero anche trovare nei gironi quell’Atletico Nacional che avrebbero dovuto sfidare a fine novembre, in quella che sarà la prima edizione della Copa Libertadores col nuovo regolamento (preliminari allargati e torneo allungato fino a novembre, per diversificare le partecipanti tra Libertadores e Sudamericana) e col nuovo ranking: conteranno infatti per il ranking dei club le prestazioni negli ultimi 10 anni della Copa, ma anche il coefficiente storico (derivante dai risultati dal 1960 al 2006) e la vittoria del torneo nazionale/statale.

Un sistema per riequilibrare le fasce di sorteggio, che però non è servito (ovviamente) a far salire la Chapecoense al di là della quarta fascia: il Chape dunque rischia un girone di ferro, e dovrà trovarsi pronto e con una rosa competitiva al nuovo appuntamento con la storia…

" These are the 2017 #Libertadores pots (Preliminary rounds and Group Stage).The draw takes place tomorrow. pic.twitter.com/QM4b8Gb7By — Paulo Freitas (@Cynegeticus) 20 dicembre 2016 "

(di Marco Corradi, @corradone91)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi

VIDEO - Dal tributo di Cavani agli stadi verdi: così il mondo del calcio ricorda il Chapecoense