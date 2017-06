Da Donnarumma a Ibrahimovic, passando per Pogba: ecco l'11 ideale del "Mino Raiola Football Club"

In porta non può mancare lui, la pietra dello scandalo, Gigio Donnarumma. In difesa ecco schierati altri due giocatori di proprietà del Milan, Ignazio Abate e Rodrigo Ely, quest'ultimo ceduto in prestito all'Alaves nella seconda parte della scorsa stagione. Sulle fasce Van Der Wiel (Fenerbahçe) a destra e Maxwell (a fine carriera) a sinistra.

Il centrocampo parla per lo più francese, con Paul Pogba (Manchester United) e Blaise Matuidi (PSG) a spalleggiare l'armeno Henrikh Mkhitaryan (Manchester United). Davanti un trio che assicura un apporto di gol non indifferente: Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic sono in cerca di una sistemazione, mentre Romelo Lukaku sembra destinato al Chelsea.