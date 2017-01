Dal Brasile, Corinthians vicino a Drogba

La carriera di Didier Drogba può ricominciare in Brasile, precisamente tra le fila del Corinthians. Stando a quanto riporta il sito www.esporte.uol.com.br, il club bianconero ha proposto al centravanti ivoriano un contratto annuale.

Anche se la proposta ufficiale è arrivata soltanto oggi, Drogba e il Corinthians sarebbero già in contatto da alcuni giorni. Inoltre, l’ex bomber di Chelsea e Galatasaray avrebbe anche abbassato le richieste iniziali relative all’ingaggio. Dunque, in casa Timão filtra ottimismo. Al momento non c’è ancora nulla di definito, ma le parti sembrerebbero essere sempre più vicine. Proprio nelle scorse ore, si vociferava un clamoroso ritorno dell’attaccante all’Olympique Marseille, squadra dove ha già militato nella stagione 2003/2004, prima di trasferirsi al Chelsea.

Drogba, 38 anni, ha concluso quasi due mesi fa la sua avventura in MLS, iniziata a luglio 2015, con il Montreal Impact. In quest’ultima stagione, è arrivato fino alla semifinale playoff, poi persa contro il Toronto di Giovinco. In totale, con la maglia della società canadese, Didier ha collezionato un totale di 23 gol in 41 presenze.

Il suo palmarés parla molto chiaro: tra i molteplici trofei vinti durante la lunga carriera da professionista, ci sono una Champions e quattro Premier League vinte con il Chelsea e un campionato turco.

