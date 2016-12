Dal tetto del mondo alla B in 10 anni: la triste parabola dell'Internacional

Il peggiore di tutti, in questa brutta storia, è stato il vice presidente Fernando Carvalho, che prima dell'ultima giornata di campionato ha paragonato un'eventuale retrocessione del club alla tragedia della Chapecoense. Lo ha fatto per alzare ulteriormente la tensione dei suoi giocatori, sfruttando l'immagine di una tragedia vera, perché all'Internacional sarebbe servita una vittoria per non retrocedere. Invece, è arrivato un pareggio (in casa della Fluminense) e la storica compagine di Porto Alegre è stata clamorosamente risucchiata in Série B. Per la prima volta nella sua storia, fatta di 45 partecipazioni al "Brasileirão".

Dall'urlo di Gabiru alle lacrime per la Série B

Il tutto a 10 anni esatti da quando un giovanissimo Alexandre Pato e compagni salivano sul tetto del mondo vincendo l'Intercontinentale (o Mondiale per Club, per chi preferisce) niente meno che contro il Barcellona di Ronaldinho: quell'1-0 portò la firma del carneade Adriano Gabiru, centrocampista offensivo che con un pregiato tocco di mezzo esterno destro, superò Víctor Valdés in uscita al minuto 82. Roba che avrebbe fatto parte della rubrica della Gialappa's band "All'improvviso uno sconosciuto": Adriano Gabiru all'Internacional è stato solamente di passaggio, nel 2006, finendo - e cambiando squadra ogni anno - a giocare in un'altra Inter. Non in quella italiana ma quella di Baku, in Azerbaigian. Ma della grinta e dell'entusiamo di Gabiru, l'Internacional di oggi avrebbe avuto bisogno come il pane, specie nelle ultime giornate, in cui - tipicamente - serve la mentalità giusta e combattiva per salvarsi. I "borghesi" del calcio, in queste situazioni, solitamente fanno una brutta fine. E così è stato.

L'Internacional di Porto Alegre (e un giovanissimo Pato) festeggiano il Mondiale per Club vinto nel 2006 (LaPresse)LaPresse

Squadra senza capo né coda

Nulla ha funzionato, in questo 2016, per l'Inter verdeoro: per trovare un suo giocatore nella classifica marcatori, ad esempio, bisogna scendere al 23esimo posto, dove ha chiuso la stagione il 23enne Vitinho, attaccante in prestito dallo Spartak Mosca. Squadra che "bazzicò" anche il capitano Alex, campione del mondo nel 2006, che subito dopo l'esperienza di un anno in Russia si trasferì per qualche anno all'Al-Gharafa, in Qatar, per rimpinguare il proprio conto in banca e tornare alla base, economicamente con le spalle coperte: "Dobbiamo vergognarci - ha detto molto onestamente -: la colpa è solamente di noi giocatori, che di questa stagione non abbiamo capito nulla. Ora, non resta che chiedere scusa ai tifosi e rimboccarsi le maniche per fare pronto ritorno in Série A".

Internacional-Barcellona 1-0, Mondiale per Club 2006 (Reuters)Reuters

Falcão: da mito a meteora

Altra nota dolente del 17esimo posto (il primo o l'ultimo - dipende dai punti di vista - dei quattro che in Brasile valgono la retrocessione), è attribuibile ai cambi tecnici: all'Internacional si sono alternati ben quattro allenatori: forse il "migliore" è stato proprio il primo, Argel Fucks, esonerato alla 14esima giornata quando il club era in ottava posizione. Si voleva di più e, con un'operazione sensazionalistica e tipicamente brasiliana, ecco l'ingaggio dell'idolo di casa - e dei tifosi della Roma - Paulo Roberto Falcão. Il quale, però, durò solamente cinque giornate: al suo attivo solo due pareggi e tre sconfitti. Mister Celso Roth, quindi, è salito sulla barca quando ormai stava prendendo acqua da tutte le parti. Senza, tuttavia, affondare personalmente: verdetto, al termine delle ultime tre giornate, sentenziato dalla mini-estione di coach Lisca. In un'atmosfera di totale autodistruzione e di animi impanicati.

Un altro ex giallorosso per ricostruire

E ora? La recente storia ha dimostrato che la Série A brasiliana viene "salutata" da un grande club all'anno: nel 2014 toccò al Vaco da Gama, nel 2013 a Botafogo e Bahia, nel 2012 ancora al Vasco, nel 2011 al Palmeiras (campione di Brasile proprio quest'anno), nel 2010 all'Atletico Paranense, nel 2009 al Guarani, nel 2008 al Coritiba, nel 2006 allo "scudettato" Corinthians (campione, poi, nel 2015): solitamente c'è da sorbirsi un solo anno di purgatorio, anche perché il livello tecnico cambia radicalmente. A chi toccherà, quindi la ricostruzione? A un altro "romanista", ma questa volta senza nome "ad effetto". Uno che, quando era in campo, badava più che altro al sodo: l'ex difensore Antônio Carlos Zago.