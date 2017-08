Felipe Melo dà del "bugiardo e codardo" al suo allenatore, poi si scusa: "Ero ubriaco"

Felipe Melo non è stato mai un giocatore facile: l'ennesima conferma arriva dal Brasile, dove oggi gioca l'ex centrocampista tra le altre di Fiorentina, Juventus e Inter ormai 34enne. Felipe Melo non sta vivendo un gran momento: non sta giocando titolare, finora ha collezionato solo cinque presenze in campionato e nel mese di maggio è stato squalificato per sei partite per aver aggredito un avversario in una partita di Coppa Libertadores. Inoltre ha avuto problemi di infortunio alla coscia e alla mano. Secondo i media brasiliani i rappresentanti di Melo sono in trattativa con il club turco del Galatasaray.

Felipe MeloEurosport

Il calciatore del Palmeiras è ora finito nel mirino della critica per un audio Whatsapp finito in rete nel quale Felipe Melo insultava il suo allenatore, Cuca.

" Questo tizio non lavora. Lui è solo un codardo e un bugiardo, continua a parlare con la stampa. Tantissimi club sono interessati a me, io con Cuca non resto qui, non c'è niente da fare. Sembra che stiano parlando col Flamengo: se loro mi vogliono, questo è il momento "

Parole crude, per le quali Felipe Melo si è sentito in dovere di dare una spiegazione.

" Non ricordo nemmeno a chi abbia mandato questo audio. Chiedo a tutti di non prendere in considerazione quello che ho detto, perché ero sotto l'effetto dell'alcol. Non ricordo neanche quello che ho detto. Ho bevuto un bicchiere di champagne di troppo ed è per questo che è accaduto quel che è accaduto "