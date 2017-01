I gallesi del TNS meglio dell'Ajax di Cruijff: 27 vittorie di fila e nuovo Guinness World Record

Pobabilmente, nei Fifa Football Awards, ci sarà posto per loro tra un anno. In effetti, una squadra che ha appena infranto il Guinness World Record di vittorie di fila, sorpassando non una squadra qualunque - bensì l'Aiax 1971-72 di Johan Cruijff, merita un riconoscimento quanto meno adeguato.

Si tratta dei campioni gallesi The New Saints (spesso chiamati TNS o, in modo colloquiale, New Saints, senza l'articolo) e, dopo l'ultima vittoria in campionato, 2-0 sui Cefn Druids, hanno raggiunto quota 27 successi consecutivi: 21 nel massimo torneo locale (su altrettante gare disputate, l'en plein, con 74 gol fatti e 11 subiti), più 3 vittorie in entrambe le competizioni, FA e League Cup: "Non è un traguardo che ci si pone a inizio stagione, ma aver superato una delle squadre più forti di tutti i tempi nel guinness dei primati, è qualcosa di elettrizzante", spiega il manager del club biancoverde Craig Harrison.

Quel calcio che parla cymraeg

L'ultima sconfitta? Lo 0-3 contro i ciprioti dell'Apoel Nicosia, nel secondo turno preliminare di Champions League: si parla dello scorso 19 luglio, perché in Galles finì 0-0...

Ma chi sono, esattamente, questi New Saints? La loro storia comincia nel 1958, ma si fa tortuosa nei tempi moderni.. Certamente la location è suggestiva: loro rappresentano Llansantffraid-ym-Mechain, villaggio di 1600 abitanti. Ma giocano in Inghilterra, perché - particolarità nella particolarità - sono anche l'espressione calcistica della comunità inglese di Oswestry, al confine col Galles, che ne conta in tutto 18mila.

Questo, per via della fusione con on l'Oswestry Town, avvenuta nel 2003 e inizialmente osteggiata dall'Uefa per il fatto che "una squadra non può e non deve appartenere a due nazioni diverse". La fusione per il TNS era strategica per avere un campo sportivo - il Park Hall, 2mila posti di cui la metà a sedere - più presentabile, rispetto a quello del villaggio, il "Recreation Ground", il cui nome dice già tutto. Insomma, è l'unico caso di una squadra che, con una delle due basi in Inghilterra, ha scelto di fare il percorso inverso giocando in Galles, rispetto agli esempi - per esempio - di Cardiff City, Swansea, Wrexham, che hanno scelto storicamente la FA inglese per mantenere alto il livello tecnico. Ad ogni buon conto, Llansantffraid era il nome del club fino a metà degli anni '90: ora esiste invece una compagine di amatori, che dal 2007 si chiama Llansantffraid Village Football Club. Ma questa è un'altra storia... Nel 1995, occorre sapere, arriva il primo trofeo, la League Cup.

L'anno seguente, ecco la Welsh FA Cup, che vale il primo accesso in Europa, nell'allora Coppa delle Coppe e, soprattutto, l'interessamento della locale azienda informatica Total Network Solutions, che decide di investire 250mila sterline e. Un'infinità per un calcio rudimentale e agli albori come quello della Welsh Football Association. Arriva addirittura un pareggio (1-1), contro i polacchi del Ruch Chorzow, che poi dilagano tra le mura amiche. La storia del TNS è appena iniziata.

The New Saints, la squadra del nuovo record mondiale di vittorie consecutive: l'attaccante Scott Quigley in azione (LaPresse)LaPresse

Da "nerd" dell'informatica ad Angeli della nuova era

Attualmente il nome completo del club è The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club: è per questo che si predilige l'abbreviazione TNS, che si è deciso di mantenere, anche dopo l'abbandono - qualche anno fa della Total Network Solutions.

Così, la denominazione aziendale è diventata quasi romantica: i "nerd" da pc sono diventati I Nuovi Angeli biancoverdi. Che mietono un successo dietro l'altro: ad oggi, il loro palmares parla di 10 titoli gallesi (conquistati a partire dalla stagione 1999-2000), 8 Welsh FA Cup e 7 Coppe di Lega. Ma, con uno sforzo di memoria, molti appassionati calciofili si ricorderanno del Tns per un'altra ragione...

Liverpool: quel ricordo indelebile lungo 85 chilometri

E' il 25 magio 2005, a Istanbul il Liverpool di Gerrard, Benitez e Dudek, contro il Milan, conquista dopo i calci di rigori la più rocambolesca finale di Champions League di tutti tempi (a pari merito con Bayern Monaco-Manchester United di sei anni prima), quella del "3-1, 3-2, 3-3". Ma c'è un problema: i Reds, come spesso è accaduto nella loro storia recente, non eccelle, piazzandosi al quinto posto, dietro ai rivali cittadini dell'Everton. Non abbastanza per la partecipazione alla Champions League ventura. Da regolamento, infatti, la Uefa ha imposto la partecipazione delle formazioni "piazzate" nei rispettivi campionati. E il caso che una squadra che abbia fatto male nel proprio torneo alzasse la Coppa dalle grandi orecchie, non era nemmeno presa in considerazione. Dopo un lungo conciliabolo, che coglie tutti impreparati: alla fine si decide di concedere ai Reds e al loro caso eccezionale una Wild Card, fatto decisamente insolito nel modo del calcio. Che consiste nel far partire i campioni d'Europa dal primo turno preliminare l'edizione del torneo 2005-2006: ebbene, nemmeno due mesi dopo il Milan e l'impresa dello Stadio Olimpico Atatürk, si ritrova di fronte al TNS Llansantffraid, villaggio al confine settentrionale con l'Inghilterra, che - da Liverpool - dista appena 85 chilometri.

Il Guinness World Record

In entrambi i casi i Reds s'impongono 3-0. Prima ad Anfield e poi a Wrexham perché giocare tra i due mila posti (e solo metà a sedere) del Park Hall di Oswestry (peraltro non ancora pronto per via di una ristrutturazione ultimata nel 2007) o peggio ancora al "Recreation Ground", è qualcosa di improponibile. Il TNS - che non sfigura affatto - e i suoi tifosi non stanno nella pelle. L'evento, per loro, è di proporzioni bibliche.

The New Saints in gol nel match contro i Cefn DruidsEurosport

Ma poi la storia va avanti e riserverà qualcosa di meglio, il record di oggi che consegna il club biancoverde alla leggenda del calcio. Ad aprire le marcature, al minuto 34 del match esterno contro i Cefn Druids, l'attaccante esterno Aeron Williams: "Su quel tabellino che passerà alla storia - confida a Eurosport - ci sarà per sempre il mio nome. E per me è un'emozione unica".

L'ala sinistra dei New Saints Aeron Edwards (LaPresse)Eurosport

Harris, Harrison, Cieślewicz: la declinazione del successo

Si resta, comunque, in un'atmosfera da calcio di provincia. Che d'estate si pone da sparring partner ai vicini d'Inghilterra. Come quest'estate, quando al Park Hall si sono presentati i campioni del Leicester per un'amichevole di assoluto prestigio.

Per quanto, la forbice di livello tra i Saints e tutte le altre avversarie, cresca anno dopo anno. "E difficile fare paragoni, ma si può dire che il nostro livello corrisponda a una League One inglese - spiega Stewart Bloor, addetto stampa, che divide le sue giornate tra pc, social (aggiornatissimi, peraltro) ed escursioni di carpfishing di cui è profondamente appassionato -: ma un traguardo di questo genere si raggiunge grazie alla compattezza e, soprattutto, alla fame di vittorie. Capita spesso, in casi come questo, di distrarsi: noi finora non l'abbiamo ancora fatto".

L'allenatore dei New Saints Craig Harrison, ex Crystal Palace da giocatore (LaPresse)LaPresse

Un gruppo, si diceva, sapientemente guidato da Craig Harrison, 39 anni, una delle tante "storie nelle storie" della favola gallese. Lui, inglese, era difensore del Crystal Palace e, a gennaio 2003, nella gara di campionato contro il Reading, si ruppe una gamba. Un infortunio terrificante che lo costrinse al ritiro a soli 26 anni. Ora, qualche chilo in più, è un ottimo allenatore, pronto al grande salto. Manager e psicologo, che ha saputo stare vicino ala destra-goleador Adrian Cieślewicz.

Polacco, cresciuto nel Manchester City, che poi lo girò al Wrexham, in cui si perse, fino a trovarsi nelle Isole Fær Øer (nel B36 Tórshavn), di cui Adrian acquisì la nazionalità: dopo un tremendo scontro di gioco, a fine agosto, contro il Llandudno, subì un forte trauma cranico, che ora lo costringe a giocare col caschetto.

E poi c'è il presidente. Che non fa più parte della Total Network Solutions. E' un businessman agé (o d'altri tempi), Mike Harris, che ricorda i vecchi patron dei club inglesi di una volta. Ormai lontano ricordo di un calcio britannico sempre più confinato al di fuori della Premier League.