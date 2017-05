Il Kosovo approda in Champions col Trepça '89 e le divisioni di Mitrovica

Si chiama Trepça '89 ed è la prima squadra kosovara ad accedere alla Champios League, dopo l'annessione della locale federcalcio all'Uefa (oltreché alla Fifa), avvenuta esattamente un anno fa, maggio 2016.

La prima volta che, per la prima volta (ci verrà perdonato il gioco di parole), ha conquistato il titolo nazionale, dopo anni di egemonia (interrottasi però già nel 2013) del Pristina, formazione del capitale vincitrice di 10 campionati e gli ultimi due trofei alzati al cielo dal Feronikeli.

Una formazione del Trepça '89, campione del Kosovo 2016-17 - In piedi da sinistra: Bledar Hajdini, Fiton Hajdari, Kabba Sambou, Argjend Mustafa, Ilir Izmaku, Diar Mustafa. Accosciati: Otto John, Ylber Maloku, Përparim Islami, Arbër Potoku e Florent Hasanifacebook

Mitrovica, Mitrovicë e il fiume che divide le etnie

Ma la storia del Trepça '89 contiene, in sé, tanti spunti sociali molto più profondi. Anzitutto viene da Mitrovica (84mila abitanti nel settentrione del paese), nome serbo dell'accezione in lingua albanese Mitrovicë, ed è la città kosovara più divisa a livello etnico. Un fiume, l'Ibar, la divide in due: a nord vivono i serbi e a sud gli albanesi. Una divisione che si riflette in modo netto anche nel calcio: Mitrovica (o Mitrovicë) conta ben tre club. Tre squadre diverse che, però, portano la medesima denominazione sociale.

Esultanza del Trepça '89 in una gara della Superliga kosovarafacebook

Tre sfumature di Trepça (o Trepča)

Tutto nasce da un'unica squadra - tuttora in attività nel campionato serbo di quarta serie (la Morava League) - fondata nel 1932, il FK Trepča Kosovska Mitrovica, che negli anni '70 si tolse perfino la soddisfazione di disputare la prima serie della Jugoslavia unita. Questo club - il cui nome faceva riferimento a un complesso minerario che dava di che vivere a oltre 20mila persone - conobbe non una, bensì due scissioni: la prima avvenne nel 1989, anno delle proteste e degli scioperi della fame dei minatori dopo che il governo serbo aveva manifestato l'intenzione di negare l'autonomia al Kosovo. E' proprio da qui che nasce la storia del Trepça '89 Mitrovicë, che inizialmente prese la denominazione sociale di "Minatori '89", abbandonata per quella attuale nell'anno 2000.

Kosovo, il portiere del Trepça '89 Bledar Hajdini impegnato in allenamentofacebook

Serbi, kosovari e albanesi

Nel 1999 invece, nel bel mezzo della guerra tra Serbia e Kosovo, sempre dalla costola serba, nacque il FK Trepça Mitrovicë, una seconda variante albanese, finita penultima e quindi retrocessa a differenza dei rivali locali dell'89, laureatisi campioni. Il derby di coppa, però, è stato vinto ai calci di rigore proprio dal Trepça Mitrovicë, che gioca le partite casalinghe allo stadio "Adem Jashari", fondatore dell'Ushtria Çlirimtare e Kosovës, l'UCK, il nome albanese dell'esercito di liberazione nazionale del Kosovo. Il Trepça '89 gioca invece nell'impianto intitolato a Riza Lushta, ex calciatore locale, giunto in Italia per vestire - tra le altre, prima e dopo il secondo conflitto mondiale - le casacche di Bari, Juventus, Napoli, Alessandria...

Florent Hasani, stella del Trepça '89 e della nazionale Under 21 del Kosovofacebook

"In Champions stupiremo"

Ultima curiosità tutte e tre le squadre sfoggiano il colore verde: il Trepča e il Trepça (quello del 1999) albanese lo abbinano al nero, i neocampioni del Trepça '89, invece, agli inserti bianchi:

" Da giocatore locale questo titolo mi riempie d'orgoglio - racconta a Eurosport Italia Florent Hasani, stella emergente della nazionale Under 21 del Kosovo, mezzapunta di classe il cui nome circola già nei taccuini dei migliori osservatori europei -. Quest'anno, da trequartista, ho realizzato 16 reti, un traguardo che fa di me il vice capocannoniere. Giocare la Champions League? Anche se solo nei turni preliminari, si tratta di un autentico sogno. Io sono convinto, però, che la nostra squadra saprà dare del filo da torcere. Soprattutto grazie al lavoro fatto dal nostro mister Zekirija Ramadan (classe 1978, macedone di etnia albanese, ndr). E' giovane e conosce le esigenze di noi giocatori. In campo parliamo tutti la stessa lingua, quella del 4-2-3-1, che quest'anno ha funzionato alla grande". "

Se Hasani è vice capocannoniere, a vincere la classifica dei bomber è il nigeriano ex Skënderbeu (Albania) Otto John, capace di ben 26 segnature.

In difesa, lo statuario centrale della nazionale gambiana, Kabba Sambou, classe '96, 190 centimetri di altezza:

" Ora viene il bello. Non penso altro che a questa estate e a prepararmi per il preliminare di Champions - spiega il ragazzo, sempre a Eurosport Italia -. Chi vince a Cardiff sabato prossimo? Certamente il Real Madrid squadra per cui faccio il tifo e dove gioca il mio idolo Pepe. "