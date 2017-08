In Argentina la partita più corta di sempre: è durata solo 5 minuti!

Cinque minuti possono essere un'eternità. E anche, solo un sospiro. Nel calcio, in quel lasso di tempo può succedere di tutto e si possono creare storie, sensazioni ed emozioni incredibili. In Argentina è durata cinque minuti la partita più breve mai giocata nella storia del calcio, la finale che ha regalato la promozione nella Serie National B al Deportivo Riestra ai danni del Comunicaciones. Il risultato finale di 0-0 ha premiato il Deportivo.

La partita è stata disputata su due tempi, il primo di tre minuti e il secondo di due, su decisione della Federcalcio argentina in seguito all'invasione di campo da parte di un giocatore e di alcuni tifosi in occasione della gara dello scorso 23 luglio sul risultato di 2-0 a cinque minuti dal termine. La partita si è giocata a porte chiuse, costringendo i tifosi a guardarla in tv su un canale via cavo. Non a caso il Clarin riferisce che il match ha avuto un rating di ascolto del 4.3, molto alto per una tv a pagamento. E' stata partita vera, con ben 20 giocatori sui 22 in campo che hanno toccato il pallone, falli, fuorigioco e anche un paio di occasioni per il Comunicaciones, costretto a vincere per ottenere la promozione: alla fine a esultare sono stati quelli del Riestra.

