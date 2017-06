In cima alla collina di una foresta del Borneo: è in Malesia il campo più verde e remoto al mondo

Per arrivarci bisogna percorrere, a piedi, un percorso in salita di 15 minuti in cui si attraversa una collina al largo di un villaggio rurale senza strade asfaltate (il più delle volte impraticabili) distante 70 chilometri di foresta dalla città più vicina. Ma non solo: è circondato da un perimetro di piante rampicanti, che servono a garantire ombre e freschezza in uno dei posti al mondo, in cui il caldo umido è più insopportabile. E' lo spettacolare campo da futsal immerso nella Malesia più remota, diventato celebre - anzi, virale - sul web, grazie a una foto scattata, da un drone, dai giovani professori (tutti 27enni) della scuola primaria che lo utilizza per le ore di educazione fisica.

Sulla zattera, lungo il fiume che attraversa la foresta: la vita a Pagalungan

Fornire le coordinate esatte del posto può servire a orientarsi: ci troviamo a nord dell'isola del Borneo, nella Malesia Orientale. Nello specifico, nel villaggio di Pagalungan, poco più di un migliaio di abitanti letteralmente isolati nell'entroterra forestale del distretto di Pedalaman, nella regione di Sabah, dalle parti (solo geograficamente parlando) del sultanato del Brunei:

" "Dalle nostre parti la vita è molto metodica, dev'esserlo per necessità. Fin da subito s'impara l'arte dell'arrangiarsi - spiega a Eurosport Italia Jackson Andrew Nicholos, uno dei tre insegnanti (le sue materie sono educazione musicale e lingua inglese) che hanno fatto circolare l'immagine spettacolare di quel campo, il "più remoto al mondo", com'è stato definito -. La vita scorre lungo il fiume Longongon, che dà il nome anche alla nostra scuola di 230 alunni in età compresa tra i 7 e i 12 anni, la Sekolah Kebangsaan Longongon". "

Insegnanti e alunni della Sekolah Kebangsaan Longongon (Malesia Orientale)Eurosport

" "Qui è molto difficile e dispendioso spostarsi: lo si fa sulle zattere o a bordo di piccoli battelli. Il villaggio conta tra i mille e i 1500 abitanti e siamo distanti 70 chilometri dalla prima città, Nabawan, che è vista quasi come una meta irraggiungibile. Tutto gira intorno al fiume Longongon, che alimenta una centrale energetica ibrida, punto di riferimento di ogni edificio". "

La centrale di energia ibrida (solare ed elettrica) attorno alla quale si snoda la vita nel villaggio di Pagalungan nella regione di Sabah (Malesia Orientale)Eurosport

Un concetto vitale: la condivisione

Fatto, questo, che spiega la fatica per raggiungere il campo in cima alla collina e circondato da quella spettacolare edera tropicale:

Lo straordianario e completamente sperduto campo da futsal della scuola SK LongongonEurosport

" "La centrale può alimentare un determinato numero di edifici. Va da sé che strutture come un campo da calcio vengono condivise ad esempio coi lavoratori degli uffici lavorativi e gente comune. In generale, qui non si spreca niente: gli studenti che si devono sobbarcare chilometri a bordo di un battello, vengono ospitati all'interno di un ostello scolastico. Quando però è chiuso per le festività, e ci sono studenti che non possono permettersi di tornare a casa, gli insegnanti li ospitano a casa propria". "

Il campo "eldorado", incastonato in una cornice da "Il Signore degli Anelli"

Il campo, si diceva, è un autentico spettacolo, sembra strappato da una cornice de "Il Signore degli Anelli":

" "Qui conduco le mie lezioni di educazione fisica: il calcio, sia maschile che femminile, resta lo sport più amato - racconta a Eurosport Italia il giovane maestro Muhammad Fahmi, proprietario del drone che ha scattato la foto -. I miei ragazzi raggiungono quel rettangolo del divertimento con grande entusiasmo. E' vero, una persona normale impiegherebbe più di 15 minuti per raggiungere la meta su quel percorso in salita. Ma noi siamo abituati a spostarci a piedi, sin dai primi anni di vita e in cinque minuti, anche in condizioni di fondo fangoso a causa delle piogge tropicali, siamo in grado di passare dal punto A al punto B. Tuttavia, questo è l'unico campo a disposizione anche per gli abitanti dei villaggi circostanti che, per raggiungerlo, possono aver bisogno anche di un'ora di navigazione via fiume e imboccare due strade forestali". "

Una partita di calcio femminile all'interno dello spettacolare campo immerso nella foresta del Borneo al largo del villaggio di Pagalungan (Malesia Orientale)Eurosport

Una partita prima della finale di Champions: "Qui, tutto il villaggio tiferà Juventus"

Per intenderci, siamo in un posto talmente remoto da non essere conosciuto nemmeno dai malesiani stessi, che si sono talmente stupiti della collocazione di quel campo e della vita del villaggio di Pagalungan da rendere questi due elementi letteralmente virali sui social.

" L'ingegno delle foto scattate dal drone è stato pensato, naturalmente, dall'insegnante di matematica, Muhammad Khairul Amin: "Volevamo dare uno scorcio - racconta Amin - della nostra quotidianità, ma non avremmo mai pensato a un successo del genere. L'enorme siepe che circonda il campo? Si tratta di un perimetro verde che serve a ripararci dai giorni più caldi. Oltre all'umidità, il nostro nemico più grande dal quale difenderci, è il sole bruciante. L'ombra è considerata un elemento davvero prezioso dalle nostre parti". Cosa non si fa per una partita di calcio: "E' lo sport che ci appassiona e per cui ci riuniremo, davanti a un televisore, per la finale di Champions League. Chi vince? La Juve, qui facciamo tutti il tifo per la Vecchia signora, il Real è solo Cristiano Ronaldo, i bianconeri una squadra che entusiasma. Che bello sarebbe, per la nostra comunità, avere una maglietta autografata dai campioni d'Italia...". "

Una partita tra impiegati amministrativi e insegnanti della Sekolah Kebangsaan Longongon all'interno dello spettacolare campo immerso nella foresta del Borneo, al largo del villaggio di PagalunganEurosport