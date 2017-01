Kazuyoshi Miura rinnova con Yokohama: sarà la sua 32a stagione da professionista

Kazuyoshi Miura allungherà ulteriormente quella che è già delle più lunghe carriere professionistiche nel mondo del calcio di altri 12 mesi. Il 49enne attaccante giapponese ha firmato il rinnovo di contratto con lo Yokohama FC, club militante nella J League 2, la seconda divisione nipponica. Per Miura, 55 gol in 89 presenze con la nazionale del Giappone lasciata nel 2000, sarà la 32esima stagione da professionista.

"Spero di continuare a lottare con tutte le mie forze insieme al club, ai miei compagni di squadra e ai tifosi che mi hanno sempre dato sostegno", ha detto 'King Kazu', 50 anni il prossimo 26 febbraio. Tra le tante maglie vestite da Miura in carriera, quelle del Genoa in Serie A, del Santos e del Palmeiras in Brasile e della Dinamo Zagabria in Croazia.