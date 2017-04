Kiribati e il calcio sul bagnasciuga, inseguendo un sogno chiamato Fifa

Centotremila abitanti sparsi in una serie di 34 isole (33 dei quali atolli), che coprono - da ovest a est - una superficie (enorme) di 3,5 milioni di chilometri quadrati nel continente oceaniano. A cavallo dell'equatore e della linea internazionale del cambio data: fino al 2000 (prima, cioè, che il governo decidesse di adottare un unico fuso orario), attraversare la nazione significava passare da un giorno all'altro.

Quando ci si immagina naufraghi su di un'isola remota, stesi sul bagnasciuga a riprendere i sensi, di fronte a una popolazione sconosciuta, Kiribati è il luogo che più di ogni altro si avvicina a questa fantasia. Ad attendervi, nella realtà, ci saranno ragazzi (e ragazze) con un pallone consumato. E quel bagnasciuga da dove vi state rialzando, sarà il teatro di una partita di calcio e che per loro vale come se fosse Wembley. .

Il calcio alle Isole Kiribati (1)From Official Website

"Te mauri, te raoi ao te tabomoa"

In lingua gilbertese è un augurio: significa "Salute, pace e prosperità". E' il motto della nazione e con cui il presidente della locale federcalcio (la Kifa) Ioteba Redfern, chiude ogni sua relazione che, regolarmente, invia alla sede elvetica della Fifa per rendere conto dell'attività calcistica nel Paese. Per insistere, da dieci anni a questa parte, affinché l'organo oggi presieduto da Gianni Infantino, accetti la candidatura di Kiribati.

Il calcio alle Isole Kiribati (9)From Official Website

La proposta del Mondiale onnicomprensivo (a 48 squadre) "per concedere a tutti un'opportunità" suona come una presa in giro da queste parti:

" "Se solo ci accettassero, avremmo a disposizione quei fondi utili a costruire le strutture minime per poter praticare il calcio dignitosamente - spiega lo stesso Redfern a Eurosport Italia -. Invece accade il contrario: queste condizioni, anziché esserci concesse, ci vengono richieste e si crea un enorme paradosso da cui è quasi impossibile uscire". "

Il calcio alle Isole Kiribati (4)From Official Website

Fifa, un sogno paradossale: le battaglie contro povertà e malnutrizione

Già, perché i problemi di Kiribati (che poi sono gli stessi delle isole micronesiane in generale) sono molteplici e di diversa natura. Alla Fifa interessa il fatto che non esista un campo di calcio vero e proprio: ma su questi atolli, a pari livello dell'oceano, è impossibile concepire un prato di erba naturale, c'è solo sabbia corallina. "Una soluzione - prosegue Redfern - sarebbe il campo in erba sintetica (peraltro non ufficialmente riconosciuto dalla Fifa tra i requisiti d'iscrizione, ndr), ma con quali soldi costruirlo?".

Il calcio alle Isole Kiribati (8)From Official Website

Non esistono strutture né infrastrutture: a Kiribati ci si sposta a bordo di una barchetta, di una motoretta o, tuttalpiù di un furgoncino. "Siamo uno stato indipendente, non più un protettorato. E non esistono compagnie che possano sponsorizzare la nostra attività", aggiunge il presidente. Ed è vero: per esempio Kiribati non può avere i vantaggi di nazionali come Isole Far Oer, Gibilterra o, ancora, di Guam, unica isola polinesiana a far parte della Fifa essendo - guarda caso - controllata dagli Usa. E nemmeno di compagnie locali che investano soldi nel calcio.

Il calcio alle Isole Kiribati (12)From Official Website

Poi ci sono problemi ancor più gravi. Che alla Fifa non interessano ma, in realtà, molto più impellenti: su tutti, quello della malnutrizione. A Kiribati non esistono coltivazioni, l'unica esistente è quella spontanea della palma da cocco. Gran parte della popolazione è obesa o deve fare i conti con preoccupanti disordini alimentari. "E questo influisce anche nel calcio", spiega Jake Kewley.

Il calcio alle Isole Kiribati (14)From Official Website

Jake, l'eroe britannico

Chi è Jake Kewley? E' un ragazzo inglese di 28 anni, con una passione smodata per il calcio.

Gli allenatori di calcio a Kiribati con Jake Kewley (il secondo da destra)From Official Website

Tanto per intenderci, uno alla Paul Watson, l'inarrivabile personaggio che guidò un club micronesiano, il Pohnpei State Football Team, tentando di importare sull'atollo i rudimenti del calcio. Jake, nel 2015, navigò in lungo e in largo - dalla stagione della pioggia, da novembre a febbraio, a quella del sole intenso - tra le isole Gilberts e Sporadi Equatoriali a "predicare football", formando tecnici e radunando formazioni calcistiche, tanto da venire successivamente nominato "Ambasciatore in Gran Bretagna e nel mondo del calcio gilbertese".

Il tutto a puro scopo di volontariato:

" "Kiribati vive una situazione paradossale - spiega Kewley ad Eurosport -: avrebbe bisogno proprio di quegli aiuti che la Fifa concede ai nuovi stati membri. Ma, a sua volta, la Fifa continua a rifiutarne l'iscrizione. Eppure questa gente merita ogni bene: qui non è come il resto dell'Oceania in cui è il rugby lo sport più seguito. Da Tarawa Sud, la capitale, a tutte le altre isole, il calcio ha una presa enorme". "

Il calcio alle Isole Kiribati (10)From Official Website

Il campionato locale: tra sabbia, bagnasciuga, palme e... calci di rigore

Tanto che un campionato di squadre "di club" viene organizzato, tendenzialmente, ogni anno. Nel 2016 è stato completamente finanziato dal governo di Taiwan, con cui le isole Kiribati intrattengono rapporti diplomatici per via dei diritti di pesca pagati da Taipei - insieme alle due Coree. Sono, di fatto, gli unici introiti per l'economia locale, insieme ad alcune donazioni di Giappone e Australia.

" "Il torneo locale è stato entusiasmante - racconta Jake - una sessantina di squadre, alcune delle quali composte calciatori e calciatrici insieme, e una finale, giocata sul campo di Bairiki, a Tarawa Sud. Dopo il 2-2 tra Moel 1 e Web of Love, il Moel ha vinto ai calci di rigore. Tutta l'isola ha assistito alla partita. E' stato pazzesco". "

Il calcio a Kiribati: le squadre miste "A" e "B" del Moel, club campione nazionale 2016From Official Website

Ma, alla base di ciò, c'è la solita montagna di problemi da scalare:

" "Tanto per cominciare, in molti giocano scalzi. Chi ha un paio di scarpe le condivide. Tra squadre si condividono anche i pochi giochi di maglie a disposizione della Kifa, che distribuisce a seconda del calendario delle partite. II palloni costano tantissimo, vengono considerati beni d'importazione: 25, 30 sterline al pezzo, cifre impensabili da queste parti. In generale, il materiale tecnico per insegnare calcio è scarsissimo, e inoltre ci sarebbe anche bisogno di arbitri. Ad ogni modo, ogni anno si fa un passo in avanti, si raccolgono fondi e, proprio in questi mesi, si è tornato a discutere di un'eventuale affiliazione alla Fifa". "

Il calcio a Kiribati e la condivisione delle scaroe tra giocatoriFrom Official Website

La maglietta più bella del mondo. Grazie alla ConiFA

Attualmente la Kifa è membro della OFC (Oceania Football Confederation) e, dal 2016, della ConiFA, la federazione internazionale (con sede in Svezia) dedicata agli stati senza un riconoscimento internazionale, le minoranze etniche, i popoli senza Stato, le regioni e le micronazioni non affiliate alla Fifa. E che offre assistenza concreta su tutti i fronti. A cominciare dalle divise, bellissime, fatte stampare appositamente alle federcalcio affiliate senza possibilità. La maglietta di Kiribati, basta guardarla, è "mozzafiato" e consiste nella bandiera riprodotta interamente su tessuto.

Per gli amanti del genere, da tenere d'occhio anche quella della selezione del Sahara Occidentale. E' stato proprio il giovane britannico Jake Kewley a rendere possibile il legamen con ConiFA. Il ragazzo, sempre pro bono, si occupa delle questioni manageriale, è una sorta di direttore tecnico.

Una nazionale da ricostruire. Sotto la guida di Iosefa Pine

Il commissario tecnico della nazionale (di fatto, da ricostruire) è tornato ad essere Iosefa Pine, dopo una parentesi targata Kevin McGreskin, coach scozzese che, a un certo punto dell'avventura, ha preferito rinunciare. Proprio la selezione di Kiribati ha disputato le sue ultime partite nel 2011 ai giochi del Pacifico. Quattro sconfitte nel girone eliminatorio: 9-0 contro Fiji, 2-0 contro le Isole Cook, 17-1 sia contro Papua Nuova Guinea che contro Tahiti nel match conclusivo. La federcalcio gilbertese, in questi ultimi anni, è stata più attiva nel Futsal (praticato nelle palestre delle scuole): vanta pure una vittoria, nella disciplina, 3-2 nel "derby" contro Tuvalu, che nel calcio sta combattendo la stessa battaglia per entrare in Fifa.

Di fatto, l'unica, vera (enorme) soddisfazione sportiva per la popolazione giilbertese, resta la straordinaria medaglia d'oro - che scatenò la filatelia locale - nei giochi del Commonwelt, da parte del powerlifter David Katoatau, colui che s'inventò la danza di sensibilizzazione sul riscaldamento globale.

David KatoatauEurosport

Teemai Riinga, il goleador del futsal: "Pirlo, idolo assoluto"

Nei giochi del Pacifico "indoor" (sempre nel 2011), la squadra è riuscita perfino ad affrontare la Nuova Zelanda. Non è andata benissimo: gli All Whites hanno vinto 21-1. L'autore dell'unico gol gilbertese, è stato il classe '91 Teemai Riinga: "Una grande emozione, andare a segno, specie se sei costretto a lottare tra mille difficoltà. La mia squadra preferita? Il Barcellona, ma amo molto la nazionale della Germania, forse perché lavoro da marinaio per una compagnia di container tedesca. Del calcio italiano so che è imparagonabile a quello che è stato nel recente passato ma avete un campione assoluto, Andrea Pirlo, che amo alla stessa stregua di Lionel Messi". Commenti su Juve-Barcellona? "Purtroppo non l'ho vista, a Kiribati sono in pochissimi ad avere la tv". Ma quante partite, in compenso, su quel bagnasciuga...

Teemai Riinga, bomber della nazionale di Futsal di KiribatiEurosport