La nuova frontiera del calcio cinese: iscrivere la Nazionale Under 20 nella 4a serie tedesca

La strada che separa la Cina all'obiettivo fissato dal presidente Xi Jinping "Campioni del Mondo entro il 2050" si accorcia di altri chilometri: non solo grossi investimenti nei campionati europei, non solo acquisizioni di club - anche dei più prestigiosi - del Vecchio Continente, non solo acquisti folli per accrescere il livello del campionato domestico, ora il Dragone sta pensando di partecipare attivamente con una delle sue squadre ad un campionato europeo. Nella fattispecie, l'obiettivo è quello di inserire la Nazionale cinese Under 20 nella la quarta serie tedesca - la Regionalliga Sudwest -, un'idea che ha incontrato i favori di Ronny Zimmermann, vicepresidente della federcalcio tedesca e responsabile dei campionati giovanili. E quelli dei club partecipanti al torneo, che godrebbero di un interessante contributo economico proveniente proprio da Pechino.

Metti la Under 20 cinese nella Regionalliga Sudwest...

Insomma, la Cina nel calcio vuole fare proprio sul serio e ha deciso di apprendere il "know-how" necessario per colmare un secolo di gap di tradizione calcistica anche mescolando gli ambiti ed avere così un'esperienza diretta col calcio europeo anche "sul campo". Manca ancora l'ufficialità, ma tutto sembra portare alla conferma della notizia. Si diceva del buon grado con cui i club partecipanti al campionato (tra cui le seconde squadre di Kaiserslautern, Stoccarda ed Hoffenheim), i quali riceverebbero 15mila euro ciascuno. Come funzionerebbe il meccanismo? La Under 20 cinese giocherebbe sempre in trasferta, mentre la sede del campo di allenamento sarebbe stata individuata ad Heidelberg.

Serie A, Premier, Liga spagnola? È la Bundesliga il torneo più influente in Cina

L'iniziativa si colloca all'interno di un accordo ad ampio raggio raggiunto lo scorso mese di dicembre tra le due federazioni alla Cancelleria teutonica di Berlino, battezzato come "China-Germany Football Development Symposium". D'altra parte, nei mesi scorsi è stato stabilito come il campionato di calcio più influente nella terra del Dragone, sia proprio la Bundesliga, seguito dalla Premier League e della Liga spagnola.

Un perfezionamento continuo

Quello della nazionale under 20 in un campionato europeo sarebbe il perfezionamento di un precedente esperimento - attuato nel corso della stagione appena archiviata - non propriamente riuscito, che avrebbe dovuto cullare nuovi talenti europei nel Vecchio Continente. In questo caso, nella Serie B portoghese: qui, si avrebbero dovuto curare le sorti di una decina di calciatori asiatici.

Cina, nazionale, 2017 (LaPresse)LaPresse

Il tentativo portoghese

Come finì? Che la stagione è stata portata a termine solo da sei giocatori cinesi, molto poco utilizzati e che, in totale, hanno messo in fila solo una ventina di presenze, 15 delle quali del solo Wei Shihao, attaccante dalle discrete potenzialità. Che probabilmente avrebbe fatto carriera anche senza un esperimento del genere. Va da sé che una squadra di soli giocatori cinesi darebbe l'opportunità ai suoi componenti di saggiare il campo con maggior continuità.

2014, Giappone-Cina Under 19: un calcio di rigore di Wei Shihao (LaPresse)LaPresse