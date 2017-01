Martin Caceres verso la Turchia: vicina la firma con il Trabzonspor

Lo svincolato Martin Caceres, ex Juventus, nelle prossime ore potrebbe finalmente accasarsi ad un club. Secondo i media turchi, il difensore uruguaiano sarebbe molto vicino ad un trasferimento al Trabzonspor. Josè Martin Caceres Silva, 29 anni, originario di Montevideo, è senza contratto dal 30 giugno scorso. Difensore grintoso e di personalità, solitamente gioca come centrale, ma può ricoprire qualsiasi ruolo della difesa a tre o a quattro. Spesso, ha anche giocato come esterno di centrocampo. Acquistato dal Villareal nell’estate 2007, dopo una stagione in prestito al Recreativo de Huelva passa poi al Barcellona. Con i Blaugrana vince il Triplete ma colleziona solamente 14 presenze in tutta la stagione. Da qui la decisione di andare in prestiti prima alla Juventus e poi al Siviglia. Dopo l’annata in Andalusia, Caceres viene acquistato a titolo definitivo dai bianconeri. Gli anni di Torino, sono tanto vincenti quanto sfortunati: l’uruguaiano, infatti, pur vincendo 5 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, spesso resta fuori per lunghi periodi a causa di infortuni abbastanza pesanti. Da qui la decisione della Juventus di non rinnovargli il contratto.

La scorsa estate, Caceres si è proposto a tante squadre (Milan, Inter, Chelsea, Fiorentina e Roma), senza però venire tesserato da nessuna di esse. Ciò ha portato anche alla rottura del rapporto con il suo ormai ex-agente, l’ex-Juventus e Napoli Daniel Fonseca. Negli ultimi giorni in Uruguay si era sparsa la voce secondo cui Paolo Montero, neotecnico del Rosario Central, avrebbe rifiutato la candidatura del difensore a causa dei suoi recenti problemi fisici. Secondo i media turchi, in particolare TBR Sport, ci sarà il lieto fine: dopo mesi, Caceres è riuscito a trovare una squadra, il Trabzonspor Kulubu di Trebisonda. La squadra allenata da Ersun Yanal, si trova al tredicesimo posto della Super Lig turca, a soli 5 punti dalla zona salvezza. Un difensore come Caceres, farebbe molto comodo ai Bordo-Mavilier, poiché porterebbe esperienza e qualità ad una difesa che, fino ad ora, ha presentato molte carenze. In Turchia sono sicuri che, lunedì mattina, El Pelado sarà già a Trebisonda per effettuare le visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà al club turco. Vi terremo aggiornati sulla situazione nelle prossime ore.

