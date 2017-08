Mauritania, quel pallone "negato" ai pescatori Imraguens

Una comunità costantemente discriminata, che - finché il calcio gliel'ha concesso - ha fatto sentire la propria presenza. Sono gli autoctoni della Mauritania, gli Imraguens, comunità di 5mila rappresentanti, minoranza autoctona a nord del paese, pescatori dalla notte dei tempi e che fino a quattro anni fa si identificavano con calore e trasporto nell'Association Sportive et Culturelle Imraguens de Nouadhibou (città al confine col Sahara Occidentale, capitale economica del paese a scapito dell'"effettiva" Nouakchott).

Con le loro forze e il loro orgoglio, scrissero - nel 1996 - un'autentica favola calcistica, andandosi a la Coppa del Presidente nel 1996. Erano, tuttavia, altri tempi. Sin dal 1979, anno della fondazione, l'ASC Imraguens era finanziata dal Porto Internazionale di Nouhadibou, che da un momento all'altro ha chiuso i cordoni della borsa, nonostante un fatturato "monstre" di 20milioni di euro (è dalla Mauritania - e dal Senegal - che arriva la maggior parte del pesce che si mangia in Italia, ristoranti giappo-cinesi inclusi, e in svariate parti del globo). Il club ha così dovuto interrompere la propria attività, che aveva importantissimi risvolti sociali, specie in una repubblica islamica oggi sempre più rigida. Un'attività che, ora, si cerca di ricostituire, con pochissime forze a disposizione.

ASC Imraguens Nouadhibou (Mauritania)

Pescatori e sportivi, un forte senso d'identità

Le forze mancano ma gli Imraguens resistono, ce l'hanno nel DNA. Si tratti dei pescatori o delle loro mogli, impegnati nella faticosa lavorazione della bottarga.

I calciatori biancazzurri retrocessero dignitosamente, prima di scomparire, in coda alla stagione 2012-2013, alla guida del presidente Saloum Fall: 13 punti e ultimo posto al termine di un campionato portato avanti sino all'ultima giornata. Una vera e propria associazione culturale, quella degli Imraguens, una polisportiva. Che aveva portato pure all'istituzione di una vivace sezione cestistica femminile, andata anch'essa perduta.

Pallacanestro femminile Imraguens Nouadhibou (Mauritania)

Oggi, l'immagine sportiva della Mauritania, è rappresentata dalla mezzofondista 25enne Houleye Ba, che sotto il sole torrido di Rio de Janeiro si è presentata in pedana completamente bardata dalla testa alle caviglie.

La mezzofondista mauritana Houleye Ba

I cambiamenti della politica riflessi nella società

L'irrigidimento della Mauritania, il cui status di "Stato Islamico" è stato proclamato dal presidente ex militare golpista Mohamed Ould Abdel Aziz, impegnato in questi giorni con il referendum costituzionale del prossimo 5 agosto che prevede l’abolizione del Senato e il cambio della bandiera nazionale.

Il presidente della Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz (a destra) con il diplomatico cinese Wang Yi in visita a Nouakchott

La messa ai margini e la discriminazione

Ma la discriminazione sta proprio qui, nell'essersi dimenticati di una minoranza che ha scritto la storia del paese. Le sponsorizzazioni del Porto di Nouadhibou, fungevano da "risarcimento" ai poveri Imraguens, pescatori nomadi che con le loro piccole e rudimentali imbarcazioni, inseguono banchi di cefali e di ombrine lungo il Banc d'Arguin, sulla costa settentrionale, spostando i propri villaggi, provvisori, fatti di minuscole capanne. Quei soldi, servivano per il mantenimento culturale della minoranza. Ora, l'indifferenza ha il sapore acre della schiavitù, scomparsa dalla Mauritania solamente nel 1961.

Resistenza e volontà di rinascita

Un popolo contenuto, sangue misto tra quello dei berberi e dei bafour. Un popolo sportivo e consapevole. Il pallone da calcio e quello a spicchi continua a rimbalzare sulla spalla, da Nouadhibou sino ad Atar, nel profondo entroterra sahariano, sin dove gli Imraguens tendono a spostarsi.

" Siamo rimasti soli ma ci stiamo organizzando per tornare - è l'urlo, che riecheggia da quattro anni a questa parte, di un comitato culturale per la salvaguardia delle tradizioni Imraguens, sempre attivo -: In città è rimasto l'FC Nouadhibou, ma non è certo la realtà sportiva in cui ci rispecchiamo. Abbiamo rappresentato la Mauritania anche in ambito internazionale, nel calcio, non è giusto che lo stato ci abbia messo così ai margini, a favore delle relazioni internazionali che favoriscono la pesca intensiva nell'Atlantico. Il nostro popolo ha diritto di divertirsi e di mandare in giro i propri atleti. Stiamo saltando intere generazioni di sportivi. Ma torneremo, in qualche modo. "