Muore a 66 anni Waldir Peres: subì tre gol da Paolo Rossi nel 1982

Secondo "ESPN", l'ex n.1 della nazionale verdeoro stava partecipando a una festa di compleanno quando è stato male: trasportato immediatamente in ospedale, non si è più ripreso.

Waldir Peres fu il portiere di una delle Seleçao più forti di sempre, che però a Spagna 1982 non riuscì ad andare oltre ai quarti di finale: campioni del calibro di Zico, Falcao e Socrates non bastarono per superare un'Italia trascinata da uno scatenato Paolo Rossi, autore di una tripletta.

Dopo due Mondiali da riserva - nel 1974 e 1978 - "Il Pelé dei pali" si era presentato al via della rassegna iridata iberica finalmente da titolare, ma quel torneo non fu certo fortunato: una topica contro l'URSS e i tre gol subiti dall'Italia lo misero al centro del mirino dei detrattori della squadra di Santana. Dopo quel mondiale fu declassato a "bidone", in maniera un po' ingenerosa.

In carriera ha vinto due medaglie di bronzo con il Brasile - Copa America 1975 e Mondiali 1978 - e 4 campionati paulisti con la maglia del San Paolo, oltre a un Pallone d'Oro brasiliano nel 1975. Ritiratosi a 39 anni dal calcio giocato, ha intrapreso una carriera da allenatore durata 22 anni, dal 1991 al 2013, nel corso della quale ha allenato numerose squadre del circuito paulista (São Bento, Inter de Limeira, Nacional, Ferroviária, Oeste...): l'ultima è stata il Maringà.