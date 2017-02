Norvegia, se il calciomercato si fa col crowdfunding

Kristiansund, agglomerato lungo i fiordi norvegesi di circa 25mila abitanti, è la capitale mondiale dello stoccafisso, che esporta a quantità industriali. Ma la società di calcio che lo rappresenta non soffre certo di immobilismo, tutt'altro. Il Kristiansund Boldklub brilla per spirito d'iniziativa e si è inventato un nuovo metodo per non dover sottostare troppo alle rinunce di un budget da neopromossa nella massima serie (la Tippeligaen): "Tifosi - è il messaggio lanciato dal board del club -, volete giocatori di qualità che salvino la vostra squadra del cuore nella massima serie? Dateci una mano a comprarli col crowdfunding...". Un'idea che ha subito suscitato entusiasmo, e che ha permesso di arrivare alla firma di un difensore centrale dall'esperienza internazionale.

La colletta per comprare un difensore internazionale

Si tratta del nazionale estone Nikita Baranov, perno della nazionale baltica con 159 presenze al suo attivo con la maglia del Flora Tallinn, la "Juventus d'Estoni". Un classe '92, fisico ed elegante nelle movenze, in grado di fare lo step successivo all'interno di un calcio di altro livello e, successivamente, andare oltre. La Norvegia, infatti, è da sempre il mercato scandinavo privilegiato del calcio inglese, dalla Premier alla League 2: un annetto da queste parte e impari cosa sono i calci alle garrette, sia come a darli che a incassarli.

Mancano 200mila corone: tifosi, li mettete voi?

Per arrivare a Nikita occorreva raccogliere occorrevano, in tutto 500mila corone norvegesi, l'equivalente di quasi 57mila euro. Le casse del club avrebbero potuto coprire una spesa non superiore alle 300mila corone (33mila 600 euro): dove trovare gli altri 23mila 400? Dagli sponsor? No, dall'amore dei sostenitori, che si sono riuniti nel più classico degli oboli raccogliendo la somma indicata attraverso un conto corrente dedicato dalla sostenuto dalla Spare Bank 1, sponsor sociale e di molti alte formazioni norvegesi tra cui anche i campioni del Rosenborg, la formazione norvegese più conosciuta all'estero.

Perché proprio Nikita?

Il prezzo pagato per il trasferimento del nazionale estone, a differenza degli altri acquisti operati a parametro zero, comprendeva anche una parte legata al "transfer fee", cioè il costo del cartellino.

Belgio-Estonia, Qualificazioni Mondiali a Russia 2018: il difensore estone Nikita Baranov in tackle sull'ala sinistra belga Yannick Carrasco (LaPresse)LaPresse

L'eventualità, infatti, non si era posta alla sottoscrizione del contratto per i nuovi arrivi (tutti norvegesi) Henrik Gjesdal (centrale difensivo ex Tromsø), Christoffer Aasbak (terzino sinistro ex Hødd), Benjamin Stokke (punta ex Levanger). Nemmeno per il portiere dalle discendenze nordirlandesi Sean McDermot, cresciuto nel vivaio dell'Arsenal, prima di rientrare in patria. Il mercato, in casa Ktristiansund, non è ancora finito: si guarda avanti soddisfatti di un'iniziativa che verrà "certamente replicata", spiegano dai vertici del club che inizierà il proprio campionato il prossimo 1° aprile ospitando il Molde BK allenato dall'ex Manchester United Ole Gunnar Solskjær.