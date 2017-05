Pagellone: il meglio e il peggio del calcio estero

Voto 10... A Carlo Ancelotti

...Che riesce laddove non era riuscito mai nessuno. Dopo Milan, Chelsea e PSG, un titolo anche al Bayern Monaco. Peccato non ci sia mai riuscito in Spagna al Real, dove arrivò sì la tanta attesa Decima ma in Liga arrivò terzo e secondo. Nessuno comunque come lui nella storia del calcio. Probabilmente quello del Bayern – visto lo strapotere e gli avversari – è stato il successo più semplice. Ma i campionati non li regala nessuno e quindi giù il cappello per il Carletto nazionale.

Voto 9... Alla lotta titolo in Premier League

Conte e il suo Chelsea espugnano il campo dell’Everton, impresa mai riuscita a nessuno in questa stagione. Ma il Tottenham risponde presente nel derby con l’Arsenal, levandosi la soddisfazione di mettere dietro gli odiati rivali dopo 21 anni. Campanilismi a parte però il finale di stagione resta vivissimo. Il calendario dice Chelsea (3 partite in casa e una fuori), mentre per il Tottenham ci sono ancora West Ham e Manchester United. Mai dire mai però ed un bravo sia a Conte che Pochettino per questo finale di Premier League.

Antonio Conte, Mauricio PochettinoGetty Images

Voto 8... Al fenomeno Mbappé

...Per cui parlano i numeri. Nel suo gol decisivo per la rimonta del Monaco (che resta in piena corsa titolo grazie al successo 3-1 sul Tolosa) c’è il quindicesimo centro stagionale in Ligue1: è il giocatore più giovane in questo secolo (18 anni e 130 giorni) a raggiungere questo traguardo nei 5 principali campionati europei (Rooney ci è riuscito a 18 anni e 172 giorni).

Voto 7… A Diego Alves, il para-rigori d’Europa

Il Valencia perde in casa del Real Madrid, ma Diego Alves para l’ennesimo rigore della sua carriera: da quando è in Spagna nella metà dei casi gli attaccanti, davanti a lui, si sono ipnotizzati. Quest’anno è il sesto, superato il record assoluto di Pepe Reina (5) nella stagione 2003/04. Ipnotico.

Voto 6... Alla striscia di imbattibilità del Manchester United

Mourinho non perde più e grazie al 25esimo risultato utile consecutivo del Manchester United in Premier League scrive un nuovo recordo per il club. Tutto bellissimo quindi? Non proprio. Qui dentro infatti ci sono da valutare i 14 pareggi stagionali, ultimo dei quali contro uno Swansea che frena pesantemente la rincorsa alla Champions League dei Red Devils. Un boccone amaro dunque e alla fine una bella chance sprecata, specie vedendo che ha combinato poco più tardi il Manchester City.

Voto 5… Ai 5 gol presi dai Rangers nell’Old Firm

Non solo il Celtic si è portato a casa il sesto titolo consecutivo (prevedibile, i Rangers dopo il fallimento hanno iniziato da poco la loro lenta risalita), ma a campionato già acquisito ne hanno rifilate 5 agli odiati rivali. “Più forti”, direte voi. Senza dubbio. Ma la sensazione è che con tackle come questi i cattolici di Glasgow avessero anche più “cagna”. E quella non si compra nelle sessioni di mercato.

Voto 4... All’Amburgo e le 4 pere prese nello scontro diretto per la salvezza

Siamo di nuovo lì, come ogni anno, alle solite. L’Amburgo, società storia della Bundesliga e mai retrocessa in Germania, lotta nei bassifondi per provare a salvarsi. Lo scontro diretto di domenica però contro l’Augsburg è un autentico disastro, con un netto 4-0 che consente agli asburgici di effettuare il sorpasso e sbatte al terz’ultimo posto la squadra di Markus Gisdol. Sarà una lunga sofferenza insomma. Anche quest’anno.

Voto 3… Al City di Guardiola

Fuori da tutto. E ora anche a serio rischio per un posto in Champions League. A Guardiola va di lusso il mezzo suicidio dello United in casa con lo Swansea, perché il 2-2 in rimonta sul campo del Middlesbrough sarebbe potuto costare caro, molto caro. E invece il punticino lo tiene ancora lì al 4° posto, a pari punti col Liverpool e a +1 sul ManU 5° in classifica. Certo è però che da questa squadra ci si aspettava tutt’altro in questa stagione, e invece a Middlesbrough si è visto per l’ennesima volta un undici con le idee poco chiare.

Voto 2... Alla retrocessione del Granada

Tony Adams si era presentato così e promettendo fuoco e fiamme dentro lo spogliatoio. La realtà però parla chiaro e il ko 2-1 contro la Real Sociedad costa all’ex squadra dei Pozzo (non più proprietari dalla scorsa estate) la Liga Adelante.

Voto 1... Alla gestione del Leyton Orient

Eh no, i tifosi di uno dei club più antichi d’inghilterra non sopportano più la gestione di Francesco Becchetti, ex patron di Agon Channel. Ultimi in League Two e sconfitti 1-3 in casa dal Colchester, la squadra è ormai prossima alla retrocessione fuori dalle leghe professionistiche. Una situazione che ha portato i tifosi a reagire così. E tra debiti, risultati scadenti e chi più ne ha più ne metta, ai sostenitori non è rimasta che un’invasione di campo travesti da... clown.

Voto 0... alla stagione del Sunderland

...Che con 26 gol fatti e 60 subiti abbandona mestamente la Premier League. Da Moyes ci si attendeva decisamente di più, specie ricordando quanto aveva fatto sulla panchina dell’Everton. E invece la disastrosa esperienza al Manchester United sembra aver segnato definitivamente la carriera di un manger che dall’uscita di Old Trafford non si è più ripreso. Un po’ come questo anziano signore, rimasto a lungo nel suo dolore a metabolizzare anche l’1-0 subito in casa dal Bournemouth. A lui, mettiamo un 1 davanti allo 0 della sua squadra.