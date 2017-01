Pescara, pazza idea Muntari per il centrocampo

Una delle squadre più attive in questi primi giorni di mercato invernale è decisamente il Pescara. La squadra di Oddo in questa sessione di calciomercato sta rivoluzionando al massimo la rosa, andando ad acquistare diversi giocatori in tutti i ruoli e liberandosi degli elementi in esubero che non sono riusciti a dimostrare il potenziale in questo girone di andata. Dopo gli arrivi di Cerri, Stendardo e Bovo, gli abruzzesi stanno sondando il terreno per l’ex centrocampista di Inter e Milan Sulley Muntari. Il ghanese, attualmente svincolato, piace molto al tecnico abruzzese e lo vorrebbe acquistare per aumentare il tasso tecnico della mediana visto che il giocatore africano possiede grande carisma e una notevole esperienza in Serie A, caratteristica che potrebbe aiutare e non poco i suoi più giovani e inesperti colleghi di reparto. In queste ore, tecnico e società stanno decidendo se offrire o meno un contratto al centrocampista. Per quanto riguarda l’attacco, si pensa al prestito del talentuoso Augustin dal PSG con i bianco-azzurri che avrebbero già contattato il club parigino per provare a prenderlo fino a giugno.

