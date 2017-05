Settimana prossima... tutti in vacanza! Real, Juve, ManU, Ajax: le finali praticamente già scritte

Stanno facendo la gioia della UEFA, che già si frega le mani e pregusta il ritorno dei grandi classici d’Europa: Real Madrid-Juventus in quel di Cardiff; Manchester United-Ajax in quel di Stoccolma.

Perché è vero, il pallone è rotondo; è vero, la scaramazia del tifoso avrà già tirato su i 2 centimetri di pelle d’oca alla sola lettura del titolo, ma la prima settimana di semifinali europee ci ha messo di fronte a sentenze nette e implacabili. E per Atletico, Monaco, Celta Vigo e Lione c'è bisogno di un miracolo grosso così.

Real in carrozza

Ha iniziato il Real Madrid, con un 3-0 all’Atletico di imbarazzante superiorità. I Colochoneros hanno tirato nello specchio della porta una sola volta in 90 minuti al Bernabeu – un colpo di testa da fuori area – e più in generale hanno dato la sensazione di essere alla fine di un ciclo. Aggiungiamoci il dato statistico: il Real Madrid non perde 4 gol di scarto dal clamoroso 0-4 subito nel Clasico del novembre 2015: c’era ancora Benitez in panca; e più in generale ha concesso 3 gol in questa stagione solo in 4 occasioni, segnandone però in quel caso sempre almeno due. Insomma, quella del Vicente Calderon pare essere una formalità.

Cristiano Ronaldo - Real Madrid-Atlético Madrid - Champions League 2016/2017 - LaPresse/REUTERSLaPresse

Juve dentro un fortino

Così come una formalità dovrebbe essere lo scontro di mercoledì allo Juventus Stadium. Cornetti d’obbligo per tutti i bianconeri in lettura, ma la Juventus non perde tra le mura amiche – in Champions League – da 22 partite: era l’aprile del 2013 e il Bayern Monaco destinato poi al Triplete si impose per 2-0. Un risultato che porterebbe comunque il Monaco solo ai supplementari. Se invece si guarda al campionato la Juventus vince consecutivamente allo Stadium da 63 partite, ed è poco lontana dal record all-time del Barcellona di 69 successi casalinghi consecutivi in campionato ottenuto a cavallo tra il 1958 e il 1960. Anche in questo caso, insomma, pare esserci piuttosto poco spazio per le favole.

Juventus, Leonardo Bonucci esulta di fronte al pubblico dello Juventus StadiumGetty Images

All'Old Trafford non si passa

Si va poi in Europa League dove più o meno è tutto ugualmente scritto. Il Manchester United è passato di misura sul campo del piccolo Celta Vigo, bravo sin qui a scrivere la propria favola in Euroèpa League. Mourinho ha però un obiettivo che è quello di vincere un trofeo mai messo in bacheca dallo United e soprattutto qualificarsi senza ulteriori patemi in Champions League. Per farlo il suo United è andato a Vigo ed ha interpretato e portato in fondo il tipo di partita che voleva. Sommateci anche qui degli ulteriori numeri: la squadra di Mourinho ha perso una sola partita in tutto l’anno ad Old Trafford in tutte le competizioni; il derby col City dello scorso 10 settembre. Inoltre il ManU in questo momento vanta la maggior striscia di imbattibilità nei 5 principali campionati europei con 25 match senza subire sconfitta. Se non è capolinea per il Celta, poco ci manca.

Manchester United manager Jose MourinhoReuters

Ajax giovane sì... ma che vantaggio