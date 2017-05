Un calcio vegano ed ecosostenibile approda tra i "prof": la favola del Forest Green Rovers

Vi ricordate del Forest Green Rovers, la squadra inglese amica della natura e in procinto di costruire uno stadio-ecoparco completamente ecosostenibile nella valle del Gloucestershire? Ebbene, pochi giorni fa ha raggiunto lo storico traguardo della promozione tra i professionisti (in League Two), la prima in assoluto in 127 anni di vita del club e ottenuta in seguito alla vittoria di Wembley per 3 a 1 nella finale playoff di Conference contro il Tranmere Rovers. Il picco più alto della storia della società, divenuta in questi anni il primo club "Totally vegan": perché, sì, in questa squadra segue una dieta interamente sprovvista di alimenti di origine animale. E oggi vuole gridare al mondo intero che un altro tipo di calcio e/o di "industria calcistica", nel mondo, è possibile. Altroché se lo è.

Dale Vince, il tycoon della green energy

Tutto questo grazie - non poteva essere altrimenti - a un personaggio più unico che raro, Dale Vince, il "tycoon della green energy", come viene chiamato nel Regno Unito, che nel 2012 rilevo il club dilettantistico di Nailsworth, piccolo villaggio di poco più di 5mila abitanti a 45 chilometri a nord di Bristol, 99 a est di Cardiff e 171 a ovest rispetto a Londra. Un paesino dai ritmi blandi e totalmente immerso nei boschi collinari della contea del Gloucestershire. La sfida di Vince è partita proprio da qui? Portare il grande calcio a queste latitudini senza stravolgerne i bioritmi.

Da hippy a industriale in simbiosi con la natura e "influencer"

Patron Vince ha un passato da hippy. Di quelli che hanno saputo dare concretezza alle proprie visioni. Un po' come Seth & Munchie che, nella serie animata "I Simpson", erano passati dalla vita fricchettona a mettere su un'azienda di succhi di frutta e verdura biologici, la Groovy Grove Juice Corporation.

Dale Vince, classe '61, invece, nel 1995 - all'età di 34 anni - fondò "Ecotricity", partendo da una sola turbina di energia eolica, arrivando a rifornire di energia "verde" parchi, aziende, palazzi e abitazioni sparsi per tutto il Regno Unito. E' definito uno dei personaggi più influenti in Inghilterra, e non solo. Tanto che, invitato nel 2007 nientemeno che da Richard Branson - fondatore del Virgin Group - a una conferenza sulla ricerca di soluzioni contro i cambiamenti climatici del mondo, si permise di rispondergli - su una pagina del Guardian - scrivendo: "Caro Branson, se realmente sei interessato alla tematica, forse saresti tu a dover venire da me. Magari per una colazione. Questo è il mio numero di cellulare, chiamami".

Il Forest - Green - Rovers, la squadra del villaggio che ora sogna la scalata nel calcio inglese

L'idea di buttarsi nel calcio venne, come detto, nel 2012. Il Forest Green Rovers vestiva con una casacca a strisce verticali bianconere, pantaloncini neri e calzettoni rossi: Dale Vince dispose che quella diventasse la divisa di riserve, a beneficio di un "black&green fluo" a righe orizzontali, più consono alla nuova politica del club. L'attuale stadiolo "The New Lawn" è stato il secondo cruccio di mister Vince: ha un impianto di irrigazione di acqua piovana, un sistema di cura del verde senza pesticidi, un impianto di illuminazione che ovviamente "green" e con lampade fatto di vetro riciclato, un sistema di trasporto tra macchine e bus di squadra ad energia elettrica. Il tutto, ovviamente è mosso da Ecotricity, che ha sede a Stroud, poco distante da Nailsworth e che ogni anno devolve 20mila sterline al "Green Party". Tutte queste peculiarità verranno trasferite e migliorate nel progetto - già partito - dell'Eco Park Stadium, catino in legno, risvestito da una fine pellicola anti infiltrazioni, che parte da una capienza di 5mila spettatori ma già adatto a un futuro ampliamento fino a 13mila posti a sedere. Il motivo? Dale Vince non si vuole più fermare e sogna la Premier League.

"Un altro football è possibile"

" "Voglio dimostrare che un altro calcio è possibile, voglio dimostrare di cosa si è capaci di costruire muovendosi in simbiosi alla natura - ha spiegato al quotidiano locale Stroud News & Journal -. Col nuovo stadio dovremmo essere pronti tra tre anni. Qui sorgerà una nuova ricettività, che il The New Lawn non è in grado di soddisfare completamente per il calcio professionistico e, tutto intorno campi di gioco e tamto, tantissimo verde. Un posto dove star bene e conciliarsi con l'ambiente". "

Scordatevi l'Inghilterra delle ciminiere e del fish & Chips: largo ai calciatori vegani

Una visione, insomma, che prende forma giorno dopo giorno. Nella patria delle ciminiere, della rivoluzione industriale, dei fish & chips, dei bread & sousage, degli hamburger di ultima scelta raffazzonati negli stand dei vari stadi. E che, diciamo, è parte del fascino del calcio inglese. Eppure Vince, con l'ingresso nella English Football League, traccia le strade di come, di tutto ciò, si può fare tranquillamente a meno. A proposito di alimentazione, qui non si sgarra: prima delle partite e degli allenamenti, si mangia vegan, con ricette studiate appositamente da chef per non far sentire la mancanza all'atleta degli alimenti di origine animale. Un sistema che ha stregato anche molti tifosi, convertitisi proprio al "veganesimo".

" "Dale Vince ha salvato il club, che per quanto piccolo ha una grande tradizione. E per questo, noi tutti a Nailsworth, gli siamo grati - spiega ad Eurosport Italia la donna delle statistiche ed ex capo ufficio stampa del Forest Green Rovers Heather Cook, 70 anni, una vita dedicata interamente al club -. Le sue idee sono condivisibili. Certo non possono essere imposte. Va da sé che i giocatori tesserati mangiano vegano in orari lavorativi ma non sono obbligati a fare lo stesso nella vita privata. Posso garantire che molti di loro sono diventati vegani, sposando totalmente la causa di patron Vince. E questo vale anche per i giocatori che, al termine dell'esperienza nel nostro club, vengono ceduti. Di questo posto e della sua mentalità ci si innamora". "

La finale (vinta) di Wembley

Insomma, il calcio green & vegan fa bene ed è vincente. Ne sa qualcosa la band timonata da Mark Cooper e capitanata dal metronomo Liam Noble. Wembley fu più amaro di un cavolo di Bruxelles, l'anno scorso, per i "Green Devils", i Diavoli Verdi, che persero la finalissima contro il Grimsby Town. Quest'anno, però, la Vanarama National (la Conference, il campionato, per intenderci, delle "fairy tales Lincoln City e Sutton United) è finalmente diventata un ricordo: a farne le spese, un altro club di tradizione dei dintorni di Liverpool, il Tranmere Rovers, battuto 3 a 1 grazie alla doppietta Kaiyne Woolery e del gallese terribile Christian Doidge, capace di 26 reti in una stagione indimenticabile. La linea verde di un futuro, per il Green Football, sempre più roseo.