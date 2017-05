Vi ricordate di Gheorghe Hagi? Ha appena vinto il campionato più assurdo della Romania

Tra favola e polemica, in Romania, si colloca la storia del Viitorul Constanța, piccolo club fondato nel 2009, partito dal basso e, oggi, campione nazionale per la prima volta. Allenatore, fondatore, finanziatore del minuscolo impianto di Ovidiu (nel distretto di Costanza), il grande Gheorghe Hagi. Ve lo ricordate? Certo che sì. Uomo faro del calcio rumeno, partito proprio da quelle parti per poi diventare un grandissimo del pallone con le maglie di Farul, Steaua Bucarest, Real Madrid, Brescia, Barcellona e Galatasaray. Oltreché, ovviamente, con quella della sua amatissima squadra nazionale, con cui ha totalizzato 125 presenze e 35 gol.

Gheorghe Hagi con la maglia della nazionale rumena agli Europei di Belgio-Olanda 2000 (LaPresse)LaPresse

Viitorul, la squadra dei talenti in erba

Il progetto Viitorul, partito dalla terza serie nel 2009, prevedeva un'accademia in cui crescere e lanciare talenti rumeni.

Obiettivo, questo, ampiamente centrato: da Ianis Hagi (figlio di Gheorghe) oggi alla Fiorentina a Răzvan Marin, centrocampista classe '96 dello Standard Liegi, appetito da mezza Europa calcistica. Anche il regista-trequartista del Pescara Alexandru Ionuț Mitriță è nato calcisticamente al Viitorul.

Ma la polemica-scudetto dove nasce? Non certo dalla bontà del progetto tecnico ma da un primo posto condiviso con l'FCSB e un regolamento che non spiega, al 100% il criterio di considerazione degli scontri diretti.

Favola, pari punti e polemica sugli scontri diretti

Valgono questi, infatti, per definire chi precede l'avversario in classifica, in caso di arrivo a parità di punti. Come in Italia. Ma una differenza c'è: come in molti altri campionati, anche in Romania sono arrivate le "poule", che scattano dopo le prime 26 giornate (ovvero dopo le gare di andata e ritorno). Su quattordici squadre ai nastri di partenza, 6 si giocano la "Poule scudetto", le altre otto quella "Retrocessione", il tutto dopo aver dimezzato i punti ottenuti nel corso della regular season. Si tratta di due mini-tornei separati, anch'essi caratterizzati da gare di andate e ritorno. Sono quindi 14 le giornate del girone in cui ci si gioca la salvezza, 10 in quello in cui ci si gioca il titolo nazionale.

I giocatori del Viitorul Constanta festeggiano il titolo vinto, 2016-17 (Getty Images)Getty Images

E' proprio al termine di quest'appendice che nasce la contesa: Viitorul (partito da 26 punti dopo i 51 conquistati in regular season) e FCSB (l'ex Steaua Bucarest, ripartito da 24 punti), concludono la stagione a quota 44. Nel mini-girone finale gli scontri diretti sono a favore della squadra di Hagi (una vittoria, 3-1 in casa, e un pareggio, 1-1 in trasferta). Tuttavia, non nella regular season, che conta due successi dell'FCSB (3-1 e 2-0) e che quindi sarebbe in vantaggio anche nel computo degli scontri diretti complessivi.

Il ricorso di Becali

E' proprio su questo assunto che il sodalizio di Bucarest ha deciso di fare ricorso (che scatterà il prossimo 4 giugno, al termine della poule Retrocessione). Perché, in effetti, quali sono gli scontri diretti a dover essere presi in considerazione in casi come questo? Tutti e quattro? Gli ultimi due? O quelli della regular season? Il regolamento prevede che contino gli scontri diretti "del campionato", laddove per campionato viene definita la competizione con gara di andata e ritorno. Si dà per scontato che il "campionato di riferimento" sia quello della poule (Scudetto o Retrocessione che sia), per quanto non nero su bianco. E' all'interno di queste pieghe che si basa il ricorso del patron dell'FCSB Gigi Becali, già impegnato con il cambio di denominazione societario dopo aver perso la causa con il Ministero dell'a Difesa per appropriazione indebita del marchio Steaua Bucarest, il quale ha promesso di arrivare fino al TAS di Losanna.

Ad ogni buon conto, come osservato sulle colonne dell'East Journal dal massimo esperto del calcio rumeno Damiano Benzoni, "lo stesso criterio (tenuto in considerazione per decretare il campione il Viitorul, ovvero considerare solo gli scontri diretti delle poule finali, ndr) è stato utilizzato per definire la classifica della scorsa stagione, quando CSMS Iași e Universitatea Craiova avevano finito a pari punti".

La festa continua

Nel frattempo, il piccolo Viitorul, si gode questo incredibile successo, le celebrazioni continuano e le casse risuonano.

Dopo Hagi (Ianis), Marin e Mitriță, il grande Gheorghe - sulla panchina del suo club dal 2014 - ha già sfornato un altro talento: Florinel Coman, esterno d'attacco classe '98, su cui si è fiondato il Benfica. La festa è appena cominciata.