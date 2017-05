Yadah FC, la squadra dello Zimbabwe "ostaggio" di un predicatore gospel

Un profeta nel pallone. No, non si tratta di Hernanes, anche se lo stile è un po' quello, dato che l'ex fantasista di Juve, Inter e Lazio, guadagnò il soprannome "O Profeta" proprio per le sue continue citazioni in riferimento alla Bibbia, durante le interviste rilasciate in Brasile ad inizio carriera. No, qui, siamo di fronte a un predicatore vero e proprio e di un altro continente, l'Africa. Nella fattispecie siamo in Zimbabwe e lui è Walter Magaya 33enne, fondatore dell'ordine (di confessione cristiana) dei "Prophetic Healing Deliverance Ministries" - tradotto, i Ministri della Guarigione - sceso in campo (in tutti i sensi) in ambito calcistico, presidente - all'occorrenza giocatore - ed oggi anche allenatore dello Yadah FC, formazione neopromossa della massima serie "Zims".

Magaya il profeta della città-dormitorio

Per capire il personaggio, occorre però, prima fotografare il contesto di riferimento: siamo a Chitungwiza, città-dormitorio nel nord-est del paese, a una trentina di chilometri dalla capitale Harare, 360mila abitanti secondo un rudimentale censimento, oltre un milione nella realtà dei fatti. Perché dormitorio? Perché la sua storia inizia dagli anni '70, quando inizia a raggruppare operai, lavoratori di ogni genere e uomini d'affari, pendolari ad Harare. Un luogo impersonale in cui vivere, tanto da essere suddiviso non in strade ma in settori denominati con le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z. Oggi però il repentino processo di impoverimento dello Zimbabwe, ha portato Chitungwiza da luogo residenziale a slum, città della disperazione, delle epidemie (il colera si sviluppò nel 2008), della fame. E della sete, a causa di risorse idriche praticamente inesistenti. Ecco spiegato lo sviluppo di numerosi predicatori e predicatrici, tra cui appunto Walter Magaya, che - un po' per vezzo e un po' per dare ulteriore lustro alla sua popolarità tra torme di gente disperata - qualche tempo fa ha deciso di investire le risorse raccolte dai fedeli, in calcio e televisione.

Yadah FC (Zimbabwe)facebook

Tra gospel, miracoli, magie, calcio e tv

Magaya prepara apposite preghiere per la pioggia, compone inni gospel e, intanto, è deus ex machina della sua squadra. Che rileva come "Gunners" (con tanto di simbolo richiamante l'Arsenal) e lo rinomina "Yadah FC" con chiaro riferimento biblico al termine che significa "Conoscenza per esperienza". Che calza a pennello alla figura del predicatore. Oltre all'"FC" c'è anche "Yadah TV", il canale televisivo in cui vengono trasmesse a ripetizione le sue profezie e le avventure della sua squadra. Per la quale scese anche in campo, Magaya, al termine della passata stagione: segnò pure un gol al cospetto di avversari intenti a scansarsi più che ad affrontarlo.

Predicatore, presidente (che esonera), giocatore e allenatore

La squadra - neopromossa, lo ricordiamo - parte con una vittoria (contro il club Ngezi Platinum), due pareggi (contro Tsholotsho e Chapungu United) ma, arrivati al cospetto degli Harare Dynamos (squadra per la quale il profeta faceva il tifo da bambino, nonché la più vincente dell'ex stato della Rhodesia ), si "azzarda" a perdere 1-0. Ma Magaya non ci sta, si infuria e caccia tutti, l'allenatore Jairos Tapera e tutto il suo staff, tranne il medico sociale.

Assume un sostituto? Giammai, il sostituto è lui: conduce gli allenamenti nella settimana successiva, impartisce indicazioni e, ovviamente, benedizioni ai suoi giocatori poco prima del match contro i Bantu Rovers (una vittoria, zero pareggi e cinque sconfitte fino a quel momento) e... perde 7-2.

L'imbarazzo della ZiFA

Il personaggio è istrionico, affibbia alla larga sconfitta un significato mistico, ne dice di tutti i colori e fa infuriare la ZiFA, la fedrecalcio Zims, che lo "prega" (è il caso di dirlo) di non rendersi più protagonista di simili ingerenze, tanto più "pseudo-spirituali", per non rovinare ulteriormente la reputazione della federazione, già provata dallo scandalo calcioscommesse internazionale e del mancato pagamento degli emolumenti dell'ex ct brasiliano Valinhos.

Fatto, quest'ultimo, che aveva portato allo ZiFA Mess e all'esclusione della nazionale (da parte della Fifa) alle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Eventi, nel complesso, da cui la selezione dei Guerrieri si stava faticosamente riprendendo grazie anche alla partecipazione alla Coppa d'Africa in Gabon.

Scappare o assumere un'ex calciatrice come nuovo allenatore?

A questo punto il profeta Magaya estrae dal cilindro un'altra carta per fare parlare di sé: l'assunzione a coach della squadra di una donna, evento epocale per il calcio maschile Zims (e non solo): l'ex capitano della nazionale femminile Rosemary Magadza. Una scelta non proprio casuale, visto che il profeta tiene molto alla sua reputazione di filantropo, che deve necessariamente essere riabilitata dalle accuse di stupro nei confronti di una studentessa che, lo scorso agosto, lo portarono all'arresto con rilascio su cauzione fissata a duemila euro. L'idea di assumere una donna sulla panchina del club, arriva subito dopo l'aver meditato una fuga in Sud Africa. Intanto la squadra si prepara al prossimo match di campionato, in casa, contro il Chicken Inn. Tra tattiche e profezie...