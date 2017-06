Italia-Uruguay: gli azzurri puntano a scalare il ranking, esperimenti tattici per Ventura

Un’amichevole di prestigio andrà in scena domani sera all’Allianz Riviera di Nizza tra Italia e Uruguay. Gli azzurri sfideranno la Celeste in un confronto che ha il sapore del big match, anche se la posta in palio stavolta non è alta. Il ct Giampiero Ventura appare intenzionato a vincere per consentire all’Italia di scalare il ranking FIFA e rientrare nella top ten delle migliori squadre del mondo, ma il test sarà importante anche per verificare la condizione degli azzurri in vista del match di domenica 11 giugno contro il Liechtenstein, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2018.

La tradizione è avversa all’Italia, i cui precedenti contro l’Uruguay sono tutt’altro che incoraggianti: il bottino dei dieci confronti tra le due Nazionali include due vittorie azzurre, quattro pareggi e quattro sconfitte, l’ultima delle quali fa ancora male e risale al Mondiale brasiliano. In quella occasione, la Nazionale di Prandelli fu costretta ad abbandonare anzitempo la competizione a causa di un gol nel finale di Godin, che condannò l’Italia ad un’amarissima eliminazione nella fase a gironi in un match rimasto nella storia anche per il morso che Suarez rifilò a Chellini. L’attaccante del Barcellona stavolta non prenderà parte alla sfida, così come Cavani, quasi certamente out a causa di un lieve infortunio rimediato di recente contro l’Irlanda, ma saranno della partita con ogni probabilità gli “italiani” Vecino e Laxalt, al pari dell’ex bianconero Caceres e dell’ex laziale Muslera.

Ventura, dal canto suo, dovrebbe confermare il collaudato 4-2-4, adottando però alcuni accorgimenti tattici in corso d’opera. Tra i pali Donnarumma sarà preferito a Buffon, mentre a Bonucci e Chiellini potrebbero essere richiesti gli straordinari dopo le recenti fatiche di Champions. Non è escluso che i due terzini possano essere i due atalantini Conti e Spinazzola, anche se Darmian appare favorito sull’out destro. In mediana, spazio alla classe di De Rossi e Marchisio, mentre Bernardeschi e Candreva si contenderanno la maglia da titolare con El Shaarawy e Insigne per le corsie esterne. Confermata, infine, la coppia delle meraviglie composta da Belotti e Immobile, che cercheranno di affinare ulteriormente un feeling apparso già piuttosto evidente nelle precedenti uscite. Per una volta, dunque, si baderà al risultato anche in un’amichevole, il modo migliore per prendere confidenza con la vittoria e guardare con fiducia al prossimo futuro, che riserverà a settembre un confronto decisivo in Spagna per la qualificazione diretta ai Mondiali.

