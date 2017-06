Ventura: "In porta gioca Donnarumma. Suning? Ho un progetto con la Nazionale"

"I grandi giocatori dopo una partita che sia vinta o persa dopo 48 devono voltare pagina perché nuovi traguardi li aspettano". Lo ha detto il ct della nazionale Gian Piero Ventura in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Uruguay a proposito dello stato d'animo dei giocatori della Juve, reduci dalla sconfitta in finale di Champions League. "La loro professionalità, voglia e rabbia che hanno di solito l'abbiamo trovata immediatamente - ha sottolineato - Ci sono stati zero problemi, ma non avevo dubbi prima e sono stati dissipati subito". Per quanto riguarda la formazione, Ventura ha annunciato che in porta "gioca Donnarumma".

Si parla poi del discorso Suning, che avrebbe provato a portarlo al Jiangsu.

" Se è vero che c'è stato un interessamento è qualcosa che mi lusinga, è una delle potenze economiche più importanti nel mondo dello sport. Se fosse una cosa concreta mi lusingherebbe, ma io sono l'allenatore della nazionale e abbiamo iniziato un progetto che coinvolge un ricambio generazione che è stato voluto da me. Credo sia una logica conseguenza quello di portarlo avanti, si è discusso anche di arrivare all'Europeo (del 2020, ndr) con questi ragazzi e di dare continuità a medio lungo termine. La realtà è questa. "

Sorpresa al Mondiale, da favoriti all'Europeo

Soffermandosi sull'intenzione di proseguire l'avventura come ct anche dopo la Coppa del Mondo in Russia, Ventura ha spiegato che "abbiamo iniziato 8-9 mesi fa con l'obiettivo di andare al Mondiale, poi strada facendo gli obiettivi si sono ampliati - ha evidenziato - Quello rimane prioritario poi ci sono tante altre cose, abbiamo iniziato a fare gli stage e cercato di togliere ansia ai più giovani con un percorso. Il primo obiettivo rimane quello della qualificazione ma ce n'è uno più nascosto di essere la sorpresa di questo Mondiale e un altro ancora più nascosto di essere una delle favorite per l'Europeo. In questo contesto ho iniziato e mi è stato chiesto di fare una verifica per portarlo in fondo. Sono orgoglioso di allenare la nazionale e di portare avanti questo discorso, poi nel calcio contano i fatti" ha concluso Ventura.