Ipotesi Bayer Leverkusen per Frank De Boer

Dopo la difficile e negativa esperienza sulla panchina dell’Inter e dopo essere stato accostato ad alcune squadre estere, in particolare a Glasgow Rangers e Galatasaray, Frank De Boer potrebbe ripartire dalla Bundesliga.

Sulle sue tracce ci sarebbe infatti il Bayern Leverkusen. Le “aspirine” sono in un momento della stagione molto delicato: a seguito della sconfitta per 4-1 contro lo Schalke 04, la compagine si ritrova al dodicesimo posto in classifica, a sole quattro lunghezze dalla zona retrocessione. Ci sarà dunque da soffrire fino all’ultima giornata.

In caso di salvezza, la pista che porta al tecnico olandese potrebbe essere molto concreta.

Attualmente, l’allenatore del Bayer è Tayfun Korkut, subentrato a Roger Schmidt.