Italia: il portoghese Tiago Bruno Lopes Martins arbitra la sfida con la Macedonia

Sarà il portoghese Tiago Bruno Lopes Martins l'arbitro di Italia-Macedonia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018 in Russia, in programma venerdì 6 ottobre allo stadio Olimpico di Torino. Assistenti Ricardo Jorge Ferreira Santos e Luis Andre Ferreira Pinto Campos. Quarto uomo Fabio Jose Costa Verissimo. FIFA Match Commissioner l'inglese Graham Hover.