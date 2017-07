Jens Odgaard, Inter: scheda e segreti del giocatore

Lo voleva anche la Roma, ma alla fine il suo presente è a tinte nerazzurre: Jens Odgaard è un nuovo giocatore dell'Inter, che ha comunicato ufficialmente il suo acquisto ieri sera e che, al pari dell'altro baby Nicolò Zaniolo, lo ha già incluso nella lista dei convocati per il ritiro di Brunico. Proveniente dal Lyngby, il 18enne attaccante danese ha firmato con il club milanese un contratto valevole fino al 2021.

Dati anagrafici

Nato : 31 marzo 1999 a Hillerod (18 anni)

: 31 marzo 1999 a Hillerod (18 anni) Ruolo: Attaccante

Attaccante Piede preferito: Sinistro

Sinistro Nazionale: Danimarca (nessuna presenza); 14 gol in 30 presenze con la Danimarca Under 16, Under 17 e Under 18

Jens Odgaard (foto dal sito ufficiale www.inter.it)From Official Website

Statistiche: un buon impatto

Squadra-Anni Presenze Gol Lyngby (2015-2017) 18 3 ULTIMA STAGIONE (Lyngby) 16 3

Valutazione economica: meno di due milioni

Né l'Inter né il Lyngby hanno comunicato l'importo esatto relativo al trasferimento a Milano di Odgaard, ma l'accordo tra i due club è giunto sulla base di circa un milione e mezzo di euro. Un investimento risibile, specialmente se paragonato ai 60 milioni potenziali che - FPF a parte - i nerazzurri sono disposti a spendere per la coppia genoana Pellegri-Salcedo.

Qualità: un fisico imponente

L'altezza sfiora il metro e novanta, e già da questo dato si può intuire che tipo di giocatore sia Odgaard: un centravanti vecchia maniera, che fa del fisico la propria arma principale e che lo sfrutta per difendersi dagli assalti di avversari molto più esperti di lui. È mancino, ma sa calciare bene con entrambi i piedi. Pure la qualità di base non è da buttare, come dimostra un super gol segnato a marzo in casa del Brondby: uno contro uno contro un avversario (il ceco Sikosek), con pallone toccato da una parte e corsa dalla parte opposta, prima di scagliare il destro sotto l'incrocio.

Difetti: uno stile non elegantissimo

Certo, le movenze non possono essere quelle di un Cristiano Ronaldo o di un Leo Messi. Le caratteristiche di cui Odgaard può fregiarsi sono altre, come detto. Il neo nerazzurro è uno che va dritto all'obiettivo, senza lasciarsi andare a preziosismi non da lui. Anche se un'altra rete, segnata contro il Copenhagen a maggio, sembrerebbe testimoniare il contrario: controllo di tacco in area a eludere l'intervento di un avversario e sinistro implacabile a due passi dal portiere.

Curiosità: in gol all'esordio assoluto

28 ottobre 2015: una data che difficilmente Odgaard, all'epoca sedicenne, dimenticherà. La data del suo primo gol con la maglia del Lyngby. All'esordio assoluto. Alla fine arriva un ko in Landspokal (la coppa nazionale danese) contro l'Aalborg, la squadra del cuore del papà, ma il gol della bandiera lo firma proprio lui con una zampata ravvicinata. Un gol facile, per carità. Ma anche un segno del destino. Un anno dopo, il 'Guardian' lo inserirà nell'elenco dei migliori 60 classe '99 del mondo.

Video: ecco come gioca Odgaard

Direttamente dal canale YouTube del Lyngby, ecco gli highlights dell'esordio di Odgaard contro l'Aalborg: al minuto 5:01 il suo primo gol da professionista.

Video: l'esordio di Odgaard