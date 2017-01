John Terry ad un bivio: il Bournemouth lo vuole, lui sogna la quinta Premier con il Chelsea

La notizia che giunge dall’Inghilterra ha del sorprendente, ma solo fino ad un certo punto. John Terry potrebbe lasciare il Chelsea in prestito fino al termine della stagione. Su di lui è concreto l’interesse del Bournemouth nelle ultime ore, per una soluzione in prestito.

Antonio Conte può farne a meno

Il 36enne capitano dei Blues ha iniziato gli ultimi sei mesi di contratto con il Chelsea, però in questa prima fase di stagione ha trovato davvero poco spazio: sole quattro presenze da titolare ad inizio stagione, l’ultima l’11 settembre nel pareggio per 2-2 contro lo Swansea. In Premier da settembre in poi ha giocato solo quattro minuti contro l'Everton a novembre. L’ultima apparizione dal primo minuto risale a pochi giorni fa, nella vittoria per 4-1 contro il Peterborough in FA Cup: 67 minuti prima del cartellino rosso che ha lasciato i Blues in dieci e che lo escluderà dalla trasferta di Leicester. E’ stato nelle scorse ore il Telegraph a lanciare un possibile, e concreto, interesse del Bournemouth nei confronti del difensore centrale del 1980. I rossoneri d'Inghilterra non sono gli unici sulle tracce di JT: Swansea, West Ham, Crystal Palace e Leicester restano alla finestra.

Sull’asse Chelsea-Bournemouth c’è già stata un’operazione di mercato in questa sessione invernale, che ha riportato ai Blues del difensore centrale Nathan Ake. L’olandese, dopo una prima parte di stagione sotto la guida di Eddie Howe, si è meritato la fiducia di Antonio Conte, che ha voluto riportarlo a casa dopo sei mesi di prestito. Il rientro di Ake potrebbe togliere ulteriore spazio a John Terry, già chiuso da Gary Cahill, da David Luiz ma anche da Cesar Azpilicueta nella linea a tre di Conte. L’opzione Bournemouth ha già rivitalizzato Jack Wilshere, finito ai margini dell’Arsenal di Wenger, e potrebbe regalare nuova linfa a Terry, che vorrebbe continuare a giocare anche oltre la fine del suo contratto con il Chelsea, tra sei mesi. L’opportunità potrebbe nascere con un prestito ma potrebbe allo stesso tempo dare la possibilità a JT di ritagliarsi un’ultima esperienza in massima serie.

Terry vorrebbe restare

In realtà il sogno del giocatore sarebbe quello di restare per alzare la quinta Premier League della sua carriera al Chelsea. Terry arrivò a Stamford Bridge all'età di 14 anni dal settore giovanile del West Ham, facendo il suo debutto con la prima squadra il 17 novembre del 1998. A parte un prestito al Nottingham Forrest nel 2000, Terry ha giocato tutta la sua carriera da professionista con il Chelsea, e vorrebbe chiudere la sua carriera in questa squadra. Il Daily Mail, negli ultimi minuti, ha infatti confermato che la volontà del giocatore è quella di restare almeno fino al termine della stagione.

