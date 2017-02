Juventus: Barzagli salta allenamento per febbre

Torino, 3 feb. (LaPresse) - Mattinata di lavoro a Vinovo per la Juventus di Massimiliano Allegri. La preparazione alla sfida di domenica sera con l'Inter è ormai nel vivo e oggi si è lavorato sia sulla parte atletica che con la palla. Assente per febbre Andrea Barzagli. Prima dell'allenamento, una gradita sorpresa per i bianconeri, che hanno ritrovato negli spogliatoi Patrice Evra, arrivato a Vinovo per salutare la squadra. Domani, vigilia dell'incontro, la squadra si allenerà al pomeriggio a Vinovo. Prima, alle 12, conferenza stampa di Allegri.