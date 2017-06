Juventus, dopo la delusione c'è il mercato: e se partisse un big? Bonucci il più richiesto

La delusione per la cocente sconfitta del Millennium Stadium è ancora troppo grande per parlare di mercato, per parlare di futuro. La dirigenza deve però pensare a quello che accadrà a luglio, per programmare al meglio la stagione che verrà, e capire se realmente ci sarà le possibilità di vedere qualche addio eccellente nella prossima sessione di mercato.

Bonucci: "È stato un onore aver fatto parte di questo gruppo"

La BBC è arrivata al capolinea? Quella del Real Madrid si è convertita in BCB, visto il nuovo posizionamento di Cristiano Ronaldo, quella della Juventus invece resta in dubbio per il futuro. Non solo per gli anni che passano, 98 anni in tre, ma anche per le voci di mercato che cominciano a susseguirsi subito dopo la finale di Cardiff. Già l'estate scorsa, Bonucci è stato al centro di numerosi accostamenti dal Manchester City di Guardiola al Chelsea di Conte, che avrebbero fatto follie per andare a prendere l'ex centrale del Bari. Lui ha giurato, poi, amore alla Juventus, ma c'è chi pensa che abbia solo posticipato l'inevitabile. Ci ha provato nel corso di questa stagione, stagione quasi perfetta che ha visto la Juventus vincere tutto fino al ko in finale di Champions contro il Real Madrid.

E adesso? Un nuovo capitolo, con le squadre di oltremanica che aspettano. La Juventus non deve rifondare e vendere giocatori, ma un'eventuale cessione del classe '88 (la valutazione di Bonucci è superiore ai 40 milioni di euro), darebbe una bella spinta per ringiovanire il reparto arretrato ed acquistare quel centrocampista che manca alla rosa di Allegri.

Marquinhos in caso di addio di Bonucci

Intanto, è già partita la caccia ad un nuovo centrale. Addio di Bonucci o no, bisogna pensare al futuro e non bastano Rugani e Caldara (che arriverà per la stagione 2018/2019) per garantirsi una grande difesa. Serve guardare oltre la linea dell'orizzonte, ed ecco che spunta Marquinhos. L'ex Roma, di proprietà del PSG, non ha ancora firmato il nuovo contratto (l'attuale accordo scadrà a Giugno 2019); anzi, attende alla finestra possibile offerte da parte di altre big. Sul classe '94 c'era il Barcellona, ma la Juventus sarebbe sicuramente una destinazione gradita.

Anche Alex Sandro seguito dal City

Anche il Manchester City deve rifondare in difesa. Serve un centrale di valore dopo che Stones e Otamendi si sono contraddistinti per diversi errori e Kompany non hai mai dato grande stabilità dal punto di vista fisico. Nel mirino c'è Bonucci, e anche van Dijk (seguito anche dal Liverpool), ma servono anche esterni dopo gli addii di Zabaleta, Sagna e Clichy. Guardiola vorrebbe Alex Sandro, anche lui seguito da Conte, ma sarà più difficile strappare alla Juventus il laterale brasiliano che al netto della finale di Champions (dove è stato uno dei peggiori tra i bianconeri), si è rivelato come uno degli acquisti maggiormente azzeccati da Marotta nelle ultime stagioni.