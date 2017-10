Juventus, John Elkann: "Andrea Agnelli? Totale fiducia nel suo operato"

" E' totale la mia fiducia nel suo operato come in quello della dirigenza, penso che sia istruttivo e utile leggere la sua deposizione in commissione antimafia, io credo che dimostri come uno può costruire delle realtà diverse dal vero "

Così il presidente e a.d. Exor, John Elkann, interpellato in merito al caso che ha riguardato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, inibito per un anno dalla Figc per aver di fatto fornito biglietti ai tifosi organizzati in numero non consentito. A chi gli chiede un giudizio su eventuali coinvolgimenti del cugino, Elkann spiega di vederne "l'estraneità come ho ribadito, confidando in quello che le autorità giudiziarie faranno".