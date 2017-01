Juventus: lavoro atletico, Buffon ha smaltito la febbre

Torino, 3 gen. (LaPresse) - Al terzo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia, la Juventus ha lasciato da parte il pallone, dedicandosi esclusivamente ad un lavoro atletico durante la seduta sostenuta questa mattina. Come informa il club bianconero, Gigi Buffon ha superato l'attacco febbrile che ieri lo aveva costretto a casa e sarà a Vinovo nel pomeriggio per un lavoro personalizzato. Domani la squadra sarà nuovamente al lavoro al mattino e inizierà a concentrarsi sulla tattica in vista della ripresa del campionato contro il Bologna, in programma domenica sera, alle 20.45, allo Stadium.