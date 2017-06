Juventus, lite per multa: vigili urbani denunciano Massimiliano Allegri

Torino, 7 giu. (LaPresse) - Disavventura 'stradale' per Massimiliano Allegri. Un controllo dei vigili per un’infrazione al codice della strada è finita con una segnalazione in procura per il tecnico della Juventus. A rivelarlo è il quotidiano 'La Stampa'. L'episodio risale ai giorni della qualificazione alla finale di Champions League. Allegri è stato fermato in auto in pieno centro a Torino, nella zona di via Cavour, da una pattuglia della polizia municipale. Stando alla relazione inviata alla procura, la situazione sarebbe degenerata con un bisticcio con i vigili. Sarebbero volate male parole e insulti a danno degli agenti, tanto da ipotizzare un profilo di oltraggio.