Juventus, non solo De Sciglio: 10 opzioni per sostituire Dani Alves

Dopo un solo anno, è già giunto il momento della separazione: Dani Alves lascerà la Juventus e, a meno di sorprese, firmerà un biennale con il Manchester City, dove ritroverà Pep Guardiola dopo gli anni ruggenti di Barcellona e dove potrà continuare a giocare ai massimi livelli. Un bel problema per i bianconeri, che mai si sarebbero attesi un simile e improvviso voltafaccia da parte di un elemento esploso nel rendimento nelle ultime settimane della scorsa stagione. Chi sarà ora l'erede del brasiliano? Detto che Mattia De Sciglio è sempre più di un'idea, ma potrebbe arrivare come "completamento", ecco alcuni terzini - perché tale rimane Dani Alves, nonostante l'adattamento a esterno offensivo voluto da Allegri - che farebbero al caso della Signora.

Hector Bellerin

Proprio di lui si è parlato nelle ultime ore, e non è un caso. Del giocatore dell'Arsenal un certo Cafu ha detto qualche tempo fa: "Mi ricorda me stesso quando avevo 21 anni". Mica male come investitura. Certo, il grande ostacolo è un prezzo non esattamente accessibile, perché si parla del futuro terzino titolare della nazionale spagnola: i Gunners non hanno intenzione di disfarsene, e se mai lo faranno sarà per una cifra attorno ai 40 milioni (cash, o con contropartite). Occhio al Barcellona: lo ha cresciuto nella propria cantera, lo ha perso in direzione Londra come aveva già fatto con Fabregas e ora ha tutta l'intenzione di riprenderselo, prima o poi.

Secondo noi: Molto difficile

Matteo Darmian

Diversamente da altri club, la Juventus non disdegna mai la componente tricolore al momento di stabilire un nuovo ingresso in rosa. Darmian conosce la A, conosce Torino dove ha già giocato con la maglia granata, ed è in un momento favoloso della carriera: divenuto stabilmente titolare con Mourinho dopo aver sofferto nei mesi precedenti, è reduce dal trionfo in Europa League contro l'Ajax. Uno su cui scommettere a occhi chiusi sarebbe proprio lui, che non a caso non è certo un nome nuovo in chiave mercato. Ma lo United accetterà di disfarsi dell'italiano, proprio ora che il suo ambientamento in Premier League è completo? Difficile, molto difficile.

Secondo noi: Difficile

Danilo

Riserva di Carvajal, molto probabilmente lascerà il Real Madrid dove non è mai riuscito a lasciare il segno. Piace all'Inter e piace anche alla Juventus, nonostante la condizione di extracomunitario obblighi i dirigenti bianconeri a più di un calcolo. Negli scorsi anni giocava anche mezzala, e dunque ha nella capacità di adattarsi a più ruoli una delle sue caratteristiche. Se in Spagna è considerato un esubero poco apprezzato, in Italia consentirebbe a più di un club di prima fascia di colmare una falla.

Secondo noi: Possibile

FC Bayern München Real Madrid DaniloEurosport

Bacary Sagna

Dani Alves dalla Juventus al Manchester City, Bacary Sagna dal Manchester City alla Juventus: perché no? A intrigare è soprattutto lo status di parametro zero del terzino francese, rilasciato da Guardiola alla scadenza del proprio contratto. Insomma: se a Torino puntassero su di lui, non dovrebbero sborsare un solo euro. L'altro lato della medaglia è la carta d'identità, che afferma senza ombra di smentita come siano già 34 gli anni dell'ex Arsenal. Un impedimento definitivo? Dipende: Evra arrivò in bianconero a 33 anni, facendo in tempo a conquistarsi, da titolare, una finale di Champions League.

Secondo noi: Improbabile

Sime Vrsaljko

L'infortunio al ginocchio che a metà marzo lo ha costretto a concludere in anticipo la propria stagione ne ha tarpato le ali proprio nel momento migliore. Uno dei principali punti interrogativi riguardanti il croato riguarda proprio le sue condizioni fisiche, ma per il resto si tratterebbe di un profilo che, proprio come Darmian, conosce a menadito il nostro campionato e si è fatto pure una discreta esperienza internazionale: prima di farsi male aveva giocato (per tutti i 90 minuti e bene) entrambe le gare degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Secondo noi: Difficile

Silvan Widmer

Da anni il suo nome entra in qualsiasi discorso di mercato, accostato a qualsiasi big del nostro campionato, ma da anni lo svizzero è sempre a Udine, a far su e giù per la fascia bianconera. Sarà questa la volta buona per il sospirato salto di qualità? Anche la Juventus potrebbe pensarci: Widmer ha probabilmente meno appeal rispetto a tanti altri profili analizzati in precedenza, non è un nome di grido, ha un curriculum internazionale incompleto e può essere considerato tranquillamente una seconda scelta, però sa ricoprire il ruolo di terzino così come quello di esterno in un 3-5-2. Proprio quello che si aspetta il camaleonte Allegri.

Secondo noi: Possibile

Hetemaj Widmer - Udinese-Chievo - Serie A 2015/2016 - LaPresseEurosport

Nelson Semedo

Altro terzino a tutta fascia, altro giovanotto che ha il fuoco dentro. 23 anni, origini capoverdiane, è costantemente nel giro della nazionale portoghese, con la quale ha viaggiato fino alla Russia per disputare la Confederations Cup in corso di svolgimento. In passato era stato avvicinato soprattutto all'Inter, anche se pure la stessa Juventus lo ha sempre osservato da vicino. Come gli ex compagni Ederson e Lindelöf, però, dovrebbe finire a Manchester: lo United del connazionale Mourinho è forte su di lui e può chiudere presto il suo acquisto.

Secondo noi: Improbabile

Serge Aurier

Nel calderone di nomi fatti appena uscita la notizia del probabilissimo addio di Dani Alves, è comparso anche il suo. L'interesse del PSG per Juan Cuadrado potrebbe favorire l'addio dell'ivoriano, messosi in luce durante i Mondiali del 2014 tra un cross e l'altro e poi rimasto a Parigi nonostante la famosa vicenda degli insulti via Periscope nei confronti di Ibrahimovic e Blanc. Usciti di scena i due "nemici", nell'ultima Ligue 1 Aurier ha giocato più minuti rispetto al reclamizzato belga Meunier. Anche lui è un elemento da osservare con particolare interesse.

Secondo noi: Possibile

Djibril Sidibé

Qualcuno afferma che il successo del bellissimo Monaco versione 2016/17 sia derivato soprattutto dai suoi terzini. Tra cui proprio Sidibé, arrivato un anno fa dal Lilla e oggetto del desiderio di tanti club europei di prima fascia. Già nel pieno dell'età calcistica (a fine luglio compirà 25 anni), ha chiuso il cerchio di una grande stagione con il suo primo gol con la maglia della Francia, segnato una settimana fa in amichevole contro l'Inghilterra. Alla Juventus interessa, ma la concorrenza è spietata anche qui: in Premier uno così piace, e parecchio.

Secondo noi: Difficile

Djibril Sidibé (Monaco) en difficulté face à Dani Alves (Juventus)Getty Images

Lukasz Piszczek

Pure lui ha una capacità tattica non indifferente: agisce prevalentemente largo a destra, ma sa destreggiarsi anche come terzo di una difesa a tre. Ha già superato la trentina, e dunque non rappresenta forse la soluzione ideale per una Juventus desiderosa di svecchiare la difesa, ma esperienza e corsa sono dalla sua parte. Si appresta a iniziare la sua ottava stagione con la maglia del Borussia Dortmund. Sottovalutato dai club più ricchi.

Secondo noi: Difficile