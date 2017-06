Juventus, risentimento inguinale per Marchisio: nulla di grave

Risentimento inguinale a livello dell’adduttore di destra. Questo l'esito degli esami cui si è sottoposto oggi Claudio Marchisio. Il centrocampista della Juventus è uscito al 19' del primo tempo della gara amichevole tra Italia e Uruguay giocata ieri sera a Nizza. "Nulla di grave - ha commentato il centrocampista ai microfoni di Sky Sport – ora lavorerò qualche giorno a Vinovo".

"La stagione non è finita come ci aspettavamo, spiace aver vinto uno scudetto storico, la Coppa Italia e non aver chiuso con la Champions. Questo è un rammarico che ci portiamo dentro, ma dobbiamo andare avanti e cercheremo di migliorarci il prossimo anno". Parole di Claudio Marchisio, centrocampista della Juventus, tracciando un bilancio dell'annata bianconera e proiettandosi già al dopo-vacanze. "Giocheremo per cercare di centrare ogni obiettivo, come sempre", ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. "In questi anni siamo riusciti a vincere quasi tutto e dovremo avere ancora fame e trovare le giuste motivazioni". "Il rinnovo di Allegri? Un bel segnale: Ha fatto cose grandiose insieme alla squadra e insieme dovremo continuare a farle", ha aggiunto Marchisio.