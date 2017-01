Juventus: si rivede Higuain, febbre per Buffon

La Juventus ritrova Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino si è presentato a Vinovo nel primissimo pomeriggio per riprendere la preparazione con un intenso lavoro aerobico a base di ripetute su diverse distanze. I compagni di squadra invece si sono divisi questa mattina per affrontare una seduta atletica e tecnica. Il primo gruppo, dopo il riscaldamento, si è dedicato ad un esercizio di circolazione palla, quindi è rientrato in palestra per lavorare sulla forza ed è poi tornato in campo per affrontare i cambi di direzione. Programma simile, con l'aggiunta del torello, anche per il resto della squadra. Assente Gianluigi Buffon, rimasto a casa per febbre.