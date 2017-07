Juventus: squadra rientrata a Boston, primo allenamento per Bernardeschi

Boston (Massachusetts, Usa), 28 lug. (LaPresse) - La Juve torna a Boston e trova Federico Bernardeschi. Superato per 3-2 il Paris Saint Germain nella seconda gara dell'International Champions Cup giocata a Miami i campioni d'Italia sono rientrati al 'campo base' di questa tournée statunitense e sede dell'ultima partita in programma, domenica 30 luglio, al Gillette Stadium contro la Roma. I bianconeri sono partiti dalla Florida alle 11, sono atterrati in Massachusetts dopo tre ore di volo e hanno subito raggiunto il Babson College, dove, nel pomeriggio si sono allenati dividendosi in tre gruppi separati. I primi due hanno lavorato esclusivamente in palestra e in piscina, mentre il terzo è sceso in campo. Tra i giocatori impegnati sul terreno dell'Hartwell-Rogers Field, anche Bernardeschi, che aveva raggiunto Douglas Costa, Rugani e Szczesny a Boston, mentre il resto della squadra era in 'trasferta' a Miami e che oggi ha incontrato il resto dei nuovi compagni. Chi si è allenato in campo si è dedicato ad un lavoro tecnico, con una serie di esercizi di circolazione palla e di conclusioni in porta. Domani si torna alla doppia seduta e tra i due allenamenti, alle 13.30 locali, le 19.30 italiane, Bernardeschi terrà la sua prima conferenza stampa da bianconero.