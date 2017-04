Juventus, stampa inglese: Conte vuole Marchisio al Chelsea

Sirene inglesi per Claudio Marchisio. Il centrocampista della Juventus è entrato nel mirino del Chelsea, dove lo vuole il suo ex allenatore Antonio Conte: lo riferisce il 'Sun', secondo cui i Blues avrebbero già avviato una trattativa con il club bianconero. Il tecnico salentino è convinto che il 'Principino' sia il partner ideale in mediana per N'Golo Kanté, giocatore-chiave per la cavalcata vincente in Premier League. I londinesi avrebbero un'offerta di 17 milioni di sterline (quasi 20 milioni di euro), rifiutata però dai campioni d'Italia. Il Chelsea resta fiducioso di poter arrivare ad un accordo. La Juventus, per lasciare partire il 31enne centrocampista, cresciuto nelle giovanili bianconere e diventato un simbolo del club torinese, chiede non meno di 25 milioni di sterline (30 milioni di euro).