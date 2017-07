Keita Balde diventa un rebus: Lotito accetta l'offerta del Napoli, ma il giocatore aspetta la Juve

In queste ultime ore tiene banco soprattutto la questione Keita Balde. Il senegalese della Lazio sembrerebbe sempre più lontano dal club biancoceleste poiché le offerte al calciatore non mancano e Lotito sarebbe intenzionato a venderlo qualora fosse coperto il costo del cartellino.

Oltre alla Juventus, in primis, e all’Inter, in queste ore l’interesse del Napoli sì è fatto sempre più concreto poiché si è arrivati a un accordo tra De Laurentiis e Lotito sul prezzo da corrispondere per il cartellino. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro oltre a qualche bonus.

A dire il vero i due club erano formalmente d’accordo già da qualche tempo ma l’affondo da parte del patron azzurro è arrivato proprio in questi ultimi giorni. Il ragazzo, però, sta valutando anche altre offerte soprattutto quella della Juventus che, oltre al maggior blasone rispetto agli azzurri, mette in campo un ingaggio per il calciatore molto più sostanzioso. Anche l’Inter è alla finestra e scruta con attenzione le mosse di Juventus e Napoli.

Allora, Se il ragazzo sembra molto allettato dalla Juventus, perché l’affare ancora non è ancora andato in porto? Perché i bianconeri sono ancora molto distanti dal coprire la richiesta di Lotito. Lo stesso dicasi dell’Inter. L’unico club che ha soddisfatto al massimo le richieste del dirigente biacoceleste è quello partenopeo.

Quindi, lo scenario ad oggi è il seguente: Lotito ha accettato l’offerta del Napoli ma il ragazzo spinge per andare alla Juve o al massimo all’Inter ma, allo stesso tempo, entrambi i club hanno avanzato un’offerta lontana dalle richieste biancocelesti, ciò significa che se la Juventus dovesse ritirarsi dall’affare il Napoli sarebbe in vantaggio su tutte le altre concorrenti. Attendiamo ulteriori sviluppi della vicenda.