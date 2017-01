Kessié, l'Everton ci prova già per gennaio: secco no dell'Atalanta

Kessié, uno dei giocatori più seguiti in Europa. L'ivoriano, lanciato da Gasperini in questa stagione, ha collezionato fino ad adesso 6 reti in 16 presenze in Serie A con la maglia dell'Atalanta. Sul classe '96 c'è già una fila lunghissima, dal Chelsea di Antonio Conte alla Juventus, passando per l'Everton.

Il mercato prosegue e non si ferma, soprattutto a gennaio. Le sirene inglesi sono sempre all’erta, e l'Everton di Koeman ha già piazzato un'offerta di poco più di 17 milioni più 3 bonus per avere subito a disposizione il centrocampista. Secco no però dell'Atalanta, da una parte la necessità di mantenere intatto il gruppo dopo la partenza - già a gennaio - di Gagliardini, oltre alla speranza di racimolare un po' di più rispetto all'eventuale cessione dell'ex Cesena.

Video - Quando il calcio salvò la vita del piccolo Victor Moses 00:57

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi